Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis

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Kamuoyunda "Aleyna Çakır" ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin baş şüpheli Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Uygun'u "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirmek" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken, "eziyet etme" suçlamasından beraatine hükmetti.

SAVCILIK 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİŞTİ

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8 Mayıs 2026 tarihinde açıklanan esas hakkındaki mütalaasında cumhuriyet savcısı, sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etme" ve "eziyet etme" suçlarından toplamda 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Yargılama boyunca üzerindeki suçlamaları kabul etmeyen sanık Uygun ise beraatini istemişti.

"EZİYET ETME" SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Yargılamayı tamamlayan mahkeme heyeti, sanık hakkındaki hükmünü açıkladı. Sanık Ümitcan Uygun'un "eziyet etme" suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle bu suçlamadan beraatine karar veren heyet, "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan ise sanığı 4 yıl hapis cezasına mahkum etti.

NE OLMUŞTU?

Gerçek adı Sema Esen olan ve kamuoyunda Aleyna Çakır adıyla tanınan 21 yaşındaki kadın, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu raporunda ölümün ası sonucu meydana geldiği belirtilmişti. Esen’in ölümünün ardından, Ümitcan Uygun’un daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu görüntülerin Esen’in ölümünden yaklaşık bir buçuk ay önce kaydedildiği belirlenmişti. Uygun, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME YILLAR SONRA HAZIRLANMIŞTI

Esen’in ölümüne ilişkin soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Uygun’un “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” ve “eziyet etme” suçlarından cezalandırılması talep edildi. Davanın ilk duruşması Mart 2025’te Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yargılama sürecinde Uygun suçlamaları reddetti. Savcılık ise Mayıs 2026’daki mütalaasında iki suçtan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. 22 Eylül 2026’da açıklanan kararla Uygun’a “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verilirken, “eziyet etme” suçundan beraat kararı çıktı.

Kaynak: Haberler.com