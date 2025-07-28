Bursa orman yangını kasıtlı mı?
Yaz mevsiminde Bursa genelinde birden fazla bölgede çıkan orman yangınları vatandaşlar arasında ciddi endişeye yol açtı. Bu gelişmeler sonrası en çok merak edilen soru: "Bursa orman yangını kasıtlı mı?" oldu.
Yetkililer, yangınların büyük bir kısmını insan kaynaklı ihmallerle ilişkilendirirken, bazı vakalarda kasıt ihtimali üzerinde duruldu. Özellikle Bursa'nın Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Kestel ve Nilüfer gibi ilçelerinde yangınların nasıl başladığına ilişkin ilk veriler paylaşıldı. Kamuoyu açısından bir diğer kritik soru da "Bursa yangını kasıtlı mı çıkarıldı?' oluyor.
BURSA ORMAN YANGINI KASITLI MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."
BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Bursa'da da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlantığını açıklayan Kurum, "İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik." dedi.
GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI
Bursa'da devam eden yangınlardan yükselen duman kentin üzerini kapladı. Adeta bir bulut kümesi gibi Bursa'nın üzerine çöken duman havadan böyle görüntülendi.