Haberler

Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi

Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi Haber Videosunu İzle
Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde temizlik amacıyla su kuyusuna giren baba ve onu kurtarmaya çalışan 17 yaşındaki oğlu metan gazından etkilenerek fenalaştı. Ekiplerin müdahalesiyle iki kişi de kurtarılırken oğul, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinin tarihi Kumyaka Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba, metan gazından etkilenerek fenalaştı. Babasına yardım etmek isteyen 17 yaşındaki Efe Akpınar da gazdan etkilenerek fenalaşıp kuyuya düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Durumu fark eden bağ evinde bulunan aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı Mudanya Nokta Ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla baba kuyudan çıkarılarak kurtarıldı.

Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kuyudan çıkarılan genç ise, olay yerinde sağlık ekipleri ve UMKE tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Efe Akpınar, Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi

Olayla ilgili bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı

Tedesco'dan ayrılığa veto: Ne teklif gelirse gelsin satılmayacak
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım

Normal olmadığını kendi de kabul etti! Ünlü oyuncudan ilginç sözler