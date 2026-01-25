Bursa'da su kuyusunu temizleyen baba ve oğlu metan gazından etkilendi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde temizlik amacıyla su kuyusuna giren baba ve onu kurtarmaya çalışan 17 yaşındaki oğlu metan gazından etkilenerek fenalaştı. Ekiplerin müdahalesiyle iki kişi de kurtarılırken oğul, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Bursa'nın Mudanya ilçesinin tarihi Kumyaka Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba, metan gazından etkilenerek fenalaştı. Babasına yardım etmek isteyen 17 yaşındaki Efe Akpınar da gazdan etkilenerek fenalaşıp kuyuya düştü.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Durumu fark eden bağ evinde bulunan aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı Mudanya Nokta Ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla baba kuyudan çıkarılarak kurtarıldı.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Kuyudan çıkarılan genç ise, olay yerinde sağlık ekipleri ve UMKE tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Efe Akpınar, Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.