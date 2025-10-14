Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-16 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Mudanya , Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14-16 Ekim su kesintisi saatleri...
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Ekim 2025 tarihleri arasında kent genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında planlı su kesintileri 14 Ekim Salı gününden sonra da devam edecek. Peki, 14-16 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? Bursa BUSKİ su kesintisine dair detaylar haberimizde...
OSMANGAZİ'DE SU KESİLECEK MAHALLELER
Kesinti Başlangıcı: 15 Ekim 2025 Çarşamba, 17:00
Kesinti Bitişi: 16 Ekim 2025 Perşembe, 05:00
Adalet
Ahmetbey
Aksungur
Alaaddin
Alacahırka (bir kısmı)
Alemdar
Alipaşa
Altınova (bir kısmı)
Altıparmak
Armutköy
Atıcılar (bir kısmı)
Çırpan
Çukurca Köyü
Doğanevler
Emek Adnan Menderes
Emek Zekai Gümüşdiş
Emek Fatih Sultan Mehmet
Gazikemal
Geçit
Hamitler (bir kısmı)
Hoca Hasan
Hürriyet
İbrahimpaşa
İntizam
İstiklal
İvazpaşa
Kavaklı
Kurçemşme
Küçükbalıklı (bir kısmı)
Maksem
Mollafenari
Mollagürani
Nilüferköy
Orman Bölge
Osmangazi
Panayır
Pınarbaşı
Selimiye
Soğanlı
Soğukkuyu
Şahabettinpaşa
Tahtakale
Veyselkarani
Yenibağlar
Yenic eabat
Yenikaraman
YILDIRIM'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER
Kesinti Başlangıcı: 15 Ekim 2025 Çarşamba, 17:00
Kesinti Bitişi: 16 Ekim 2025 Perşembe, 05:00
Yıl
Arabayatağı
Bağlaraltı
Baruthane (üst kısmı)
Çınarönü
Davutkadı
Değirmenlikızık (alt kısmı)
Eğitim (üst kısmı)
Emirsultan
Erikli
Ertuğrulgazi (üst kısmı)
Esenevler
Fidyekızık
Hacıyusufefendi
Hocataşkın
Kaplıkaya
Karaaağaç
Karaman
Kurtuluş
Maltepe
Mehtap (üst kısmı)
Mevlana
Meydancık
Musababa (bir kısmı)
Namazgah
Piremir (Çiçek Cad. kısmı)
Sakarya
Samarnlı
Selimzade
Sıracevizler
Sinandede
Ulus
Umurbey (alt kısmı)
Yavuzselim
Yediselviler
Yeşil
Yeşilyayla
Yıldırım (üst kısmı)
Zümrütevler (Çiçek Cad. kısmı)
NİLÜFER'DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Kesinti Başlangıcı: 15 Ekim 2025 Çarşamba, 17:00
Kesinti Bitişi: 16 Ekim 2025 Perşembe, 05:00
Alaaddinbey
Beşevler
Çalı
Demirci
Esentepe
Kültür
Tahtalı
Üçevler
Ürünlü
Yaylacık
MUDANYA'DA SU KESİLECEK MAHALLELER
Kesinti Başlangıcı: 15 Ekim 2025 Çarşamba, 17:00
Kesinti Bitişi: 16 Ekim 2025 Perşembe, 05:00
Akköy
Aydınpınar
Bademli (üst bölge)
Güzelyalı Burgaz
Güzelyalı Eğitim
Güzelyalı Siteler
Güzelyalı Yalı
İpekyayla
Kaymakoba
Küçükyenice
Mirzaoba
Mürsel
Ülkü
Yaman
Yenimahalle
Yörükali
GÜRSU'DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Kesinti Başlangıcı: 15 Ekim 2025 Çarşamba, 17:00
Kesinti Bitişi: 16 Ekim 2025 Perşembe, 05:00
Adaköy
Ağaçköy
Canbazlar
Hasanöy
Iğdır
Karahıdır
Kazıklı
Kumlukalan
Yenidoğan