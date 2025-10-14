Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-16 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Ekim 2025 tarihleri arasında kent genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında planlı su kesintileri 14 Ekim Salı gününden sonra da devam edecek. Peki, 14-16 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? Bursa BUSKİ su kesintisine dair detaylar haberimizde...

OSMANGAZİ'DE SU KESİLECEK MAHALLELER

Kesinti Başlangıcı: 15 Ekim 2025 Çarşamba, 17:00

Kesinti Bitişi: 16 Ekim 2025 Perşembe, 05:00

Adalet

Ahmetbey

Aksungur

Alaaddin

Alacahırka (bir kısmı)

Alemdar

Alipaşa

Altınova (bir kısmı)

Altıparmak

Armutköy

Atıcılar (bir kısmı)

Çırpan

Çukurca Köyü

Doğanevler

Emek Adnan Menderes

Emek Zekai Gümüşdiş

Emek Fatih Sultan Mehmet

Gazikemal

Geçit

Hamitler (bir kısmı)

Hoca Hasan

Hürriyet

İbrahimpaşa

İntizam

İstiklal

İvazpaşa

Kavaklı

Kurçemşme

Küçükbalıklı (bir kısmı)

Maksem

Mollafenari

Mollagürani

Nilüferköy

Orman Bölge

Osmangazi

Panayır

Pınarbaşı

Selimiye

Soğanlı

Soğukkuyu

Şahabettinpaşa

Tahtakale

Veyselkarani

Yenibağlar

Yenic eabat

Yenikaraman

YILDIRIM'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kesinti Başlangıcı: 15 Ekim 2025 Çarşamba, 17:00

Kesinti Bitişi: 16 Ekim 2025 Perşembe, 05:00

Yıl

Arabayatağı

Bağlaraltı

Baruthane (üst kısmı)

Çınarönü

Davutkadı

Değirmenlikızık (alt kısmı)

Eğitim (üst kısmı)

Emirsultan

Erikli

Ertuğrulgazi (üst kısmı)

Esenevler

Fidyekızık

Hacıyusufefendi

Hocataşkın

Kaplıkaya

Karaaağaç

Karaman

Kurtuluş

Maltepe

Mehtap (üst kısmı)

Mevlana

Meydancık

Musababa (bir kısmı)

Namazgah

Piremir (Çiçek Cad. kısmı)

Sakarya

Samarnlı

Selimzade

Sıracevizler

Sinandede

Ulus

Umurbey (alt kısmı)

Yavuzselim

Yediselviler

Yeşil

Yeşilyayla

Yıldırım (üst kısmı)

Zümrütevler (Çiçek Cad. kısmı)

NİLÜFER'DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kesinti Başlangıcı: 15 Ekim 2025 Çarşamba, 17:00

Kesinti Bitişi: 16 Ekim 2025 Perşembe, 05:00

Alaaddinbey

Beşevler

Çalı

Demirci

Esentepe

Kültür

Tahtalı

Üçevler

Ürünlü

Yaylacık

MUDANYA'DA SU KESİLECEK MAHALLELER

Kesinti Başlangıcı: 15 Ekim 2025 Çarşamba, 17:00

Kesinti Bitişi: 16 Ekim 2025 Perşembe, 05:00

Akköy

Aydınpınar

Bademli (üst bölge)

Güzelyalı Burgaz

Güzelyalı Eğitim

Güzelyalı Siteler

Güzelyalı Yalı

İpekyayla

Kaymakoba

Küçükyenice

Mirzaoba

Mürsel

Ülkü

Yaman

Yenimahalle

Yörükali

GÜRSU'DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kesinti Başlangıcı: 15 Ekim 2025 Çarşamba, 17:00

Kesinti Bitişi: 16 Ekim 2025 Perşembe, 05:00

Adaköy

Ağaçköy

Canbazlar

Hasanöy

Iğdır

Karahıdır

Kazıklı

Kumlukalan

Yenidoğan