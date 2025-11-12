Bursa BUSKİ su kesintisi! 12-13 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl – Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 06.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 16.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 06.11.2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican ve Işın Sokakları ile Bülbül Caddesi ve civarında 6 Kasım – 16 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Karacabey – Ekmekçi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 12.11.2025 saat 15.00

Planlanan bitiş tarihi: 12.11.2025 saat 17.30

Kesim tarihi: 12.11.2025 saat 15.00

Açıklama: Karacabey İlçesi Ekmekçi Mahallesi'nde şebeke arızası nedeniyle 12 Kasım 2025 Çarşamba günü 15.00 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Karacabey – Gölecik ve çevre mahalleleri

Planlanan başlangıç tarihi: 12.11.2025 saat 19.00

Planlanan bitiş tarihi: 13.11.2025 saat 10.00

Kesim tarihi: 12.11.2025 saat 19.00

Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca, Ovahamidiye, Harmanlı, Hayırlar ve Kıranlar Mahallelerinde su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle 12 Kasım 2025 Çarşamba günü su kesintisi yaşanabilir.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey Mahallesi ve çevresi

Planlanan başlangıç tarihi: 11.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 24.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 11.11.2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 11 Kasım – 24 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer – Altınşehir Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 12.11.2025 saat 13.45

Planlanan bitiş tarihi: 12.11.2025 saat 14.45

Kesim tarihi: 12.11.2025 saat 13.45

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4 B-61 alt bölgesinde bulunan Altınşehir Mahallesi 205. Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 12 Kasım 2025 tarihinde 13.45 ile 14.45 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer – Ataevler Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 12.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 12.11.2025 saat 19.00

Kesim tarihi: 12.11.2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi C4 B-46 alt bölgesinde bulunan Ataevler Mahallesi Dicle Sokak, Ata Caddesi, Nilüfer Hatun Caddesi, Işıktepe Caddesi ve Fuzuli Caddesi arasında kalan bölge ile civarında 12 Kasım 2025 tarihinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer – 19 Mayıs Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 12.11.2025 saat 15.20

Planlanan bitiş tarihi: 12.11.2025 saat 16.20

Kesim tarihi: 12.11.2025 saat 15.20

Açıklama: Nilüfer İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Kırmızı Lale Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 12 Kasım 2025 tarihinde 15.20 ile 16.20 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Ovaakça Eğitim Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 12.11.2025 saat 14.30

Planlanan bitiş tarihi: 12.11.2025 saat 17.30

Kesim tarihi: 12.11.2025 saat 14.30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_K_Ovkc_doğu__Gec alt bölgesinde bulunan Ovaakça Eğitim Mahallesi Emirsultan Caddesi ve civarında arıza nedeniyle 12 Kasım 2025 tarihinde 14.30 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular belirtilen zamandan önce verilebileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Osmangazi – Veysel Karani Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 13.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 13.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 13.11.2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesi ve civarında 13 Kasım 2025 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Yıldırım – Siteler Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 12.11.2025 saat 16.00

Planlanan bitiş tarihi: 12.11.2025 saat 20.00

Kesim tarihi: 12.11.2025 saat 16.00

Açıklama: Yıldırım İlçesi G3_D03 alt bölgesinde bulunan Siteler Mahallesi A.4 Sokak ve civarında arıza çalışmaları nedeniyle 12 Kasım 2025 tarihinde 16.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Şirinevler Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 12.11.2025 saat 13.45

Planlanan bitiş tarihi: 12.11.2025 saat 16.00

Kesim tarihi: 12.11.2025 saat 13.45

Açıklama: Yıldırım İlçesi C3_D26 alt bölgesinde bulunan Şirinevler Mahallesi Osmangazi Sokak civarında arıza çalışması nedeniyle 12 Kasım 2025 tarihinde 13.45 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.