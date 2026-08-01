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Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu Haber Videosunu İzle
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu
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Samsun’da bir semt pazarında alışveriş yapan genç kadını elle kalçasını tutarak taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde kurulan semt pazarında alışveriş yapan 22 yaşındaki kadını elle taciz ettiği iddia edilen 35 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

SEMT PAZARINDA MEYDANA GELDİ

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde kurulan haftalık semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazarda alışveriş yapan 22 yaşındaki B.K. adlı genç kadın, pazar içerisinde yürüdüğü sırada F.Ö.'nün (35) eliyle kalçasını sıktığını belirterek polise şikayette bulundu.

POLİS TAKİBİYLE YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü takip ve çalışma sonucunda şüpheli F.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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