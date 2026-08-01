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Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!

Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim! Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
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Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalar yapan Başkan Aziz Yıldırım, sosyal medyada kızına hakaret eden isimleri hedef aldı. Savcılığa şikayette bulunacağını ifade eden Aziz Yıldırım, ''Devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım. Şerefsizim evlerine giderim. Değerlerimizin üstüne gelmesinler. 13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpek. Köpekler. Birisi bayan, ikisi erkek. Korkmam bir şeyden, evinize gelirim. Bir şey oldu ve hapse gittim diyelim, rahat da yatarım'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Aziz Yıldırım, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''NİYE KOVALIM KARDEŞİM?''

Basında çıkan iddialara cevap veren Aziz Yıldırım, "Bu YouTube'culara da bir şey söyleyeyim... Mehmet Arslan; 'Aziz Yıldırım, İrfan Can Kahveci'yi kovun' dedi, niye kovalım kardeşim ya? Senin kendi fikrin varsa yaz, benim ismimi kullanma. Mehmet Arslan ayıp sana, yakışmıyor.'' dedi. 

''FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM''

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, "Benim Fenerbahçe'den beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Her şeyimi ortaya koyacağım. Onu bilin. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım." ifadelerini kullandı. 

''PARALI KÖPEKLER, EVLERİNE GİDERİM!''

Kızına hakaret eden isimleri hedef alan Aziz Yıldırım, "Bana hakaret etmeden bana istediğinizi söyleyebilirsiniz ama kızımdan ne istiyorsunuz? Onlara söylüyorum. Şirketimin avukatları, onları savcılığa şikayet edecek. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım. Şerefsizim evlerine giderim. Değerlerimizin üstüne gelmesinler. 13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpek. Köpekler. Birisi bayan, ikisi erkek galiba. Korkmam bir şeyden, evinize gelirim. Bir şey oldu ve hapse gittim diyelim, rahat da yatarım." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Elinizden geleni ardına koymayın başkanım bu konuda yanınızdayız lakin takım oldukça kötü hemde geçen yıldan kötü diyebilirim, korkarım takviye yapılmaz ise yani iyi bir santrafor alınmazsa bu sezon üçüncülük bile zor gözüküyor,dost acı söyler.

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