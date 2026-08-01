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CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde siyasi dengeleri derinden sarsan kritik bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in istifasının ardından, Başkanvekili Haldun Güler ve 33 belediye meclis üyesi de CHP'den ayrılarak Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye katıldı. Bu büyük kopuşla birlikte CHP, 1989 yılından bu yana yönettiği Çankaya Belediyesi'ni ilk kez kaybetmiş oldu.

Çankaya Belediyesi'ndeki hareketlilik yerini toplu istifalara bıraktı. Çankaya Belediyesi Başkanvekili Haldun Güler ve beraberindeki 33 belediye meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) resmen istifa etti. İstifa eden grubun tamamının, siyasi kariyerlerine Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında devam etme kararı aldığı bildirildi.

1989'DAN BU YANA BİR İLK: 37 YILLIK KALE DÜŞTÜ

Yaşanan bu parti değişimi, başkent siyasetinde tarihi bir kırılma noktası yarattı. 1989 yılından bu yana kesintisiz olarak CHP tarafından yönetilen ve partinin en güçlü sembol kalelerinden biri olarak kabul edilen Çankaya Belediyesi, 37 yıl aradan sonra ilk kez CHP yönetiminden çıkmış oldu.

Sürecin fitilini ateşleyen olayların başında ise belediyeye yönelik yürütülen operasyonlar geliyordu. Bu kapsamda 14 Temmuz'da tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de tutukluluk sürecinden önce CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRevolver:

Seçmen iradesine uygun, akp ye geçmiş gibi algı yapmışsınız

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