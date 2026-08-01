Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Ankara'da Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasanın Meclis gündemine gelmesine sayılı günler kala, sınır hattında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. İstihbarat raporları ve uydu görüntüleriyle teyit edilen bilgilere göre, PKK'lı teröristler Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasındaki 81 barınma alanını terk ederek Kandil bölgesine çekildi.
Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen sürecin en kritik aşamalarından biri olan 12 maddelik çerçeve yasanın çıkarılması için başkentte yaşanan olağanüstü trafiğin arkasındaki nedenlerden birinin Kuzey Irak'tan gelen yeni istihbarat raporları olduğu ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinin bizzat sahadan aldığı teyitler ve askeri uydu fotoğraflarıyla, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 81 noktadan daha çekildiği doğrulandı. Bu kritik gelişme üzerine Ankara'nın da yasal süreci hızlandırdığı belirtildi.
STRATEJİK KAMPLAR VE CEPHANELİKLER TERK EDİLDİ
Nefes'te yer alan habere göre; teröristler sınır hattındaki barınma alanlarını boşaltarak İran sınırındaki Kandil Dağı bölgesine doğru konumlandı. Tahliye edilen alanlar arasında örgütün "can damarı" olarak nitelendirilen ve adeta örgütle özdeşleşen Çarçella kampı da yer alıyor. Ayrıca, Hakkari Çukurca'nın tam karşısındaki Metina Vadisi içinde bulunan ve geçmişte 12 askerimizin şehit edildiği 1740-1754 rakımlı Hüda Tepe bölgesi de boşaltılan stratejik noktalar arasında bulunuyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sık sık hava destekli kara harekâtları düzenlediği sınırın sıfır noktasındaki bu bölgelerin terk edilmesinin; çözüm sürecini akamete uğratabilecek olası bir provokasyonun, saldırının veya çatışma girişiminin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. PKK'nın geçtiğimiz aylarda da sınır hattındaki 72 noktadan çekildiği bildirilmişti.
BOŞALTILAN YERALTI SIĞINAKLARI VE KRİTİK NOKTALAR
Güvenlik kaynaklarının tespitlerine göre, terör örgütü üyelerinin boşalttığı ve yeraltı cephaneliklerini tahliye ettiği başlıca alanlar şu şekilde sıralandı:
- Avaşin Bölgesi: Örgütün sözde eyalet karargâhı olarak kullandığı iki ayrı mağara.
- Aris-Faris Bölgesi: Teröristlerin lojistik ihtiyaçlarının karşılandığı iki ayrı depo.
- Çemço Bölgesi: Sözde asayiş birliklerinin barındığı ve nizamiye olarak kullanılan dört mağara ile kadın teröristlerin kaldığı bir mağara.
- Zap Vadisi: Sınırda görev yapan Mehmetçik'e yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin barındığı üç yeraltı sığınağı, Rose Köyü, Tirvaniş, Rekan ve Nerveh köylerindeki 8 ayrı mağara ile Kartal Tepesi'ndeki iki mağara.
- Muhabere ve Komuta Merkezleri: Türkiye içindeki teröristlere eylem talimatlarının verildiği ana karargâh ve telsiz komuta merkezi ile kamplar arası iletişimin, lojistik transferlerin sağlandığı noktalar.
- Cephanelikler: Cennet Çeşmesi yakınlarındaki yeraltı sığınağı, ağır silah ve mühimmatların depolandığı yeraltı cephaneliği ile el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan iki sığınak.
- Haftanin Vadisi: Şırnak'ın Uludere ilçesinin karşısına düşen bölgedeki Talabora ve Haki mağaraları.