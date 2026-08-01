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TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi Haber Videosunu İzle
TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi
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Sosyal medyada 60 milyondan fazla takipçisi bulunan dünyaca ünlü fenomen Yahea, katıldığı TÜGVA programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürülmeyince sinirlendi. Ünlü fenomenin tribündeki gergin anları sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada toplamda 60 milyondan fazla takipçisi bulunan dünyaca ünlü dijital içerik üreticisi Yahea, katıldığı TÜGVA etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürülmeyince sinirlendi. 

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ AMA... 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen programa katılan ünlü fenomen Yahea, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek istedi. Ancak talebi karşılık bulmayınca ve görüştürülmeyince sinirlerine hakim olamayarak tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

DÜNYA ÇAPINDA DEV TAKİPÇİ KİTLESİNE SAHİP

Çektiği videolarla dünya çapında geniş bir kitleye ulaşan Yahea'nın platformlardaki dev takipçi sayısı da dikkat çekiyor:

  • TikTok: 29,4 milyon
  • Facebook: 19 milyon
  • Instagram: 11,5 milyon

RAMS PARK'TA TARİHİ BULUŞMA

Öte yandan Türkiye'nin 81 ilinde spordan Kur'an-ı Kerim ve hadis derslerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden eğitici faaliyetlere kadar geniş bir müfredatla tamamlanan TÜGVA Yaz Okulları, bu yıl 700 binin üzerinde ortaokul öğrencisine ev sahipliği yaptı. Yaz dönemi boyunca çeşitli etkinliklerle vakit geçiren öğrenciler, dev buluşmayla sezonun finalini yaptı. 

Stadyumu dolduran on binlerce genç ve ailelerinin katıldığı büyük final programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu. Erdoğan'ın sahneye çıkışı öncesinde TÜGVA tarafından özel bir koreografi gösterisi sunuldu.

Tribünlerde açılan dev koreografide; Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid Han ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerine yer verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Ecdadımızın kemikleri sızlıyordur.

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ataturk resmi yok, bizi cok uzdunuz.. Osmanli pasasi olan Ataturk ve babasi nasil ayirabilir.Oguz Osmanli Selcuklu boylarina dayan soyu bizler gibi Turk ve Turkiye Cum. kurucusunun resmi olmamasi cok uzucu, evet bir genclik gelecek Ataturk gencligi gelecek. .Bizi cok cok uzdunuz coook.

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Haber YorumlarıHaluk suzgun:

Sinirlendirmeyin küçük enişteyi

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Haber YorumlarıRevolver:

Milletin parasıyla Atatürksüz şov..

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