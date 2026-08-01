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Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
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CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları, Şile Belediye Başkanvekili ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti saflarına katılıyor. İstifalarını sunan isimlere rozetlerini bugün düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Siyaset kulislerini hareketlendiren iddialar gerçeğe dönüşüyor. CHP’li iki belediye başkanı, Şile Belediye Başkanvekili ve İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın bugün AK Parti rozeti takması bekleniyor. 

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Siyasette kartların yeniden karılmasına yol açacak hamle, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında düzenlenecek törenle; Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, tutuklu Şile Belediye Başkanı’nın yerine geçen Başkanvekili Sacit Aslan ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’a rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GECE YARISI İSTİFASI

AK Parti’ye geçeceği kesinleşen CHP’li belediye başkanlarının, dün gece saatlerinde e-Devlet sistemi üzerinden resmi olarak partilerinden istifa ettikleri öğrenildi. 

Mehmet Mustafa Gürban

İYİ PARTİLİ İSİM DE SAF DEĞİŞTİRİYOR 

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ile girdiği polemiklerle gündeme gelen ve partisiyle ipleri koparma noktasına getiren Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın da bugünkü törenle birlikte AK Parti saflarına katılarak meclisteki aritmetiği değiştireceği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com
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