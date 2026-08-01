İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi

İSPANYA'nın Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi. İspanyol yetkililer, bölgeye giriş yapan yaklaşık 60 bin göçmenin büyük çoğunluğunun Fas'a geri döndüğünü bildirdi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik düzensiz göç geçişlerinde can kaybı arttı. İspanyol makamlarından yapılan açıklamaya göre, deniz yoluyla Ceuta'ya ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısı 57'ye ulaştı. Geçişlerin yoğun yaşandığı günlerde bölgeye giren yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin büyük kısmının komşu ülke Fas'a geri döndüğü aktarıldı. İspanya ana karasına geçemeyeceklerini veya Ceuta'da barınma imkanı bulamayacaklarını anlayan göçmenlerin birçoğunun gönüllü olarak dönüş yaptığı ifade edildi.

İspanya hükümeti, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Ceuta'ya ek Ulusal Polis, Sivil Muhafızlar ve askeri birlikler sevk etmişti. Düzensiz geçişlerin büyük oranda azaldığı bildirilse de güvenlik güçlerinin sınır hattındaki teyakkuz halinin sürdüğü ve yeni toplu geçişleri önlemek için Faslı yetkililerle koordinasyonun devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı