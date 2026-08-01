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Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti Haber Videosunu İzle
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüyen öğrenci bir kadının yanına yaklaşan şahıs, sokak ortasında "Parayla beraber oluyor musunuz?" diyerek ahlaksız teklifte bulundu. Genç kadının o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine skandal görüntülere tepki yağdı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda karşılaştığı genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulundu. Genç kadının kayda alıp paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti. 

Gebze'de meydana geldi. Yolda yürüyen genç kadının yanına yaklaşan bir şahıs, kadına ne iş yaptığını sordu. Genç kadının "Ben öğrenciyim" yanıtını vermesi üzerine şahıs, skandal bir ifade kullanarak "Parayla beraber oluyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Kara:

adam kızdan şüphe etmiş tipine bakarak medeni şekilde sormuş bu durumda adamın suçu yok

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Öncesi yok , hareketleri garipti demekki diye düşebilir insanlar ! yaşı büyük gösteriyor olabilir , adamda evlilik cüzdanı yasağını oteller bile kaldırmış olan iktidarın döneminde ne yapsın , dakikalarca rahatsızlık yok sormuş tamam demiş çekilmiş , adamı o duruma sürükleyen olayın öncesi ne acaba !kamera hazır adama gel gel yapıp sonra tuzak kurulmuş gibi !

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Kadının tipine ve kıyafetine bakarak efendice sormuş ne var bunda tabelamı asması gerekli

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Haber Yorumlarıvedat cici:

sonra 3 çocuk isterler

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Neden yuzu tam görünmüyor, herkes tanimali, suritrmiuitosu

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