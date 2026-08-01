Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda karşılaştığı genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulundu. Genç kadının kayda alıp paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti.

Gebze'de meydana geldi. Yolda yürüyen genç kadının yanına yaklaşan bir şahıs, kadına ne iş yaptığını sordu. Genç kadının "Ben öğrenciyim" yanıtını vermesi üzerine şahıs, skandal bir ifade kullanarak "Parayla beraber oluyor musunuz?" sorusunu yöneltti.