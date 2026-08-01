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FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

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FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği, Pendikspor ve Antalyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı verildi.

Hatayspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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