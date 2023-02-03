Bora Akkaş ile Oben Alkan evlendi mi? Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan kimdir, kaç yaşında?

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BORA AKKAŞ İLE OBEN ALKAN EVLENDİ Mİ?

Genç oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Genç çifti en mutlu gününde yakın arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu da yalnız bırakmadı. Yağmur Zamanı, Geniş Aile, Bebek İşi, Aslan Ailem, Kurşun, Tutunamayanlar ve Yeşilçam gibi birçok başarılı projede yer alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Bora Akkaş, uzun süredir aşk yaşadığı fenomen Oben Alkan ile nikah masasına oturdu.

BORA AKKAŞ İLE OBEN ALKAN NEREDE EVLENDİLER?

Genç çift, Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikahla dünyaevine girdi. İkilinin nikah törenine başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere yakın arkadaşları da katıldı. Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ünlü çift, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Oben Alkan nikah töreninde beyaz pantolon ve bluz tercih ederken genç oyuncu da siyah damatlı giydi.

BORA AKKAŞ KİMDİR?

12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Bora Akkaş, özel liseden mezun oldu ve İstanbul şehir tiyatrolarında eğitim aldı. 2009 yılında Geniş Ailem dizisinde canlandırdığı Zekai karakteriyle tanınan Bora Akkaş, Gönlümdeki Köşk Olmasa adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Bora Akkaş; Çifte Saadet, Annemin Yarası, Bebek İşi, Annem Uyurken, Unutma Beni, Ruhumun Aynası, Dayan Yüreğim, Geniş Aile Yapıştır, Öğrenci İşleri, Kocan Kadar Konuş, Taş Mektep, Çalgı Çengi, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman gibi pek çok yapımda rol aldı.

Bora Akkaş