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Türkiye yeni stadına kavuşuyor

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Türkiye yeni stadına kavuşuyor
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Yeni Ankara Stadı'nın inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmalarının yarısından fazlası tamamlandı. Kırmızı ve beyaz renkli seyirci koltukları arasında oluşturulan 'Türkiye' yazısı dikkat çekiyor.

Yeni Ankara Stadı'nın çalışmalarında sona yaklaşıldı. Türkiye'nin en modern statlarından biri olacak yapıda çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmalarının yarısından fazlası tamamlandı.

SON DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Projeyi yürüten firmanın yetkililerinden alınan bilgiye göre, son aşamaya gelinen çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmaların yanı sıra 51 bin seyirci kapasitesine sahip stadyumun, çatı sistemlerinin membran kaplamasının da yarıdan fazlası tamamlandı.

"TÜRKİYE" YAZISI DİKKAT ÇEKİYOR

Statta kırmızı ve beyaz renkli seyirci koltuklarının döşenmesi biterken protokolde yer alacak deri koltukların yerleştirilmesi ise zarar görmemesi için sonraya bırakıldı. Kırmızı koltukların içinde beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısı drone görüntülerinde görselliğiyle dikkati çekiyor.

SAHA ZEMİNİ BÜYÜK ORANDA HAZIR

Saha zemini de büyük oranda hazırlanan statta ince işçiliklerin devam ettiği belirtildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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