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Niğde’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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Niğde’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

G.K. (37) idaresindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletteki Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü'nün (16) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Eda Kılınçaslan (19), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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