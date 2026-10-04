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52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı

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52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
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Suriye İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 2013 yılında 52 vatandaşımızın can verdiği bombalı saldırının sanıkları arasında yer alan, 'Mihraç Ural' olarak bilinen terörist Ali Keyyali'nin yardımcısı Cemal Trablusi'nin operasyonla yakalandığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, "Mihraç Ural" olarak bilinen terörist Ali Keyyali'nin yardımcısı Cemal Trablusi'yi yakaladığını duyurdu.

NEREDE YAKALANDIĞI AÇIKLANMADI

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Trablusi'nin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı operasyonun nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin detay verilmedi. Cemal Trablusi, Suriye devriminde Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yapmıştı.

TERÖRİST MİHRAÇ URAL

1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti.

Ural, Esed ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti.

REYHANLI SALDIRISININ SANIKLARI ARASINDAYDI

Terörist Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Devrik Beşşar Esed rejimine hizmet eden "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünün elebaşılığını yapan Ural, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde, özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında yer alan Bayırbucak Türkmen bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

THKP-C'Lİ BÜLENT DÜKANCI DA YAKALANMIŞTI

11 Mayıs 2013'te teröristler tarafından bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda, 53 kişi hayatını kaybetmişti. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen THKP-C mensubu Bülent Dükancı'nın adresi belirlenmişti. Şüpheli, önceki gün Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’ndeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. İkamette yapılan aramalarda 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirilmişti.

Öte yandan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalamıştı. 

Kaynak: AA
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