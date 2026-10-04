Yemen'de topyekün savaş! Hükümet Husilere karşı operasyon başlattı, Husiler Aramco tesislerini vurduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi, savaş açıklamasını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yaptı. Husiler, Yemen'in başkenti Sana'yı ellerinde tutuyor. Topyekün savaş ilanı anlamına gelen bu gelişme, Husi milisleri ile Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından geldi.

Husilerin geçen ay, hayati önem taşıyan Bab el-Mandeb Boğazı dahil ticari açıdan önemli bir sahil kesimini ele geçirmesinin ardından Yemen hükümetinin karşılık vermesi bekleniyordu.

El-Alimi, 4 Ekim'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Bugün, cumhuriyetin kalan topraklarını geri almak, devletin ve kurumlarının otoritesini tüm ulusal topraklara yaymak için askeri operasyonların başladığını ilan ediyorum" dedi.

Sana, on yıldan uzun süredir Husi milislerinin kontrolünde bulunuyor. Hükümet güçleri Husilerin askeri kapasitesini hedef alırken şehir sürekli saldırı altında bulunuyor.

TAİZ FİİLEN KUŞATILDI

Güvenlik kaynakları, uluslararası bir koalisyon tarafından sürekli hedef alınmalarına rağmen Husilerin kazanımlar elde etmeye devam ettiğine işaret ediyor. Yemen'deki cephe hattı, uluslararası alanda tanınan hükümetin kontrolündeki kilit şehir Taiz çevresinde bulunuyor.

Fransız AFP haber ajansının bildirdiğine göre Husi milisleri pazar günü Taiz'i, Yemen hükümetinin geçici başkenti Aden'e bağlayan hayati bir ikmal yolunu kesti. AFP, üç Yemen askeri kaynağına dayanarak Husilerin bölgeyi ve ikmal yolunu kontrol altına aldığını ve Taiz'i fiilen kuşattığını aktardı.

Chatham House düşünce kuruluşunda araştırmacı olan Farea Al-Muslimi ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Taiz'i Aden'den izole etme askeri hedefine ulaştılar, ancak şehrin kontrolünü tamamen ele geçirmediler" dedi.

HUSİLER ARAMCO TESİSLERİNİ VURDUĞUNU AÇIKLADI

El-Alimi'nin en önemli destekçisi olan Suudi Arabistan'ın onayı olmadan bu sert açıklamanın yapılması pek olası görülmüyor. Suudi Arabistan da Husilerin petrol tesislerini hedef alması nedeniyle sürekli saldırı altında bulunuyor.

Husiler, Suudi başkenti Riyad ve krallığın doğusundaki petrol zengini Husayr bölgesindeki Aramco tesislerine balistik füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Grubun askeri sözcülüğü, "Her iki operasyon da hedeflerine başarıyla ulaştı. Vuruşlar isabetliydi ve hedeflenen yerlerde büyük yangınlara neden oldu" açıklamasını yaptı. Husiler, bu saldırıların Suudi liderliğindeki koalisyonun 12 saat içinde gerçekleştirdiği 50 saldırıya karşılık olduğunu belirtti.

Bu, grubun Suudi petrol sahalarına saldırdığını iddia ettiği ilk olay değil. Suudi Arabistan, pazar günü gerçekleştiği iddia edilen saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Riyad yönetimi daha önce bazı iddiaları yanıltıcı olarak nitelendirmiş ve Husileri "hayali zaferlerin peşinde koşmakla" suçlamıştı.

Husi kontrolündeki El-Masirah televizyonuna göre Suudi Arabistan da misilleme olarak Husi hedeflerine saldırılar düzenliyor. Kanal, pazar günkü saldırılarda en az iki kişinin yaralandığını bildirdi. Yemen hükümeti de 3 Ekim'de, güçlerinin Sana, Saada ve güneybatıdaki Taiz yakınlarındaki Husi mevzileri dahil ülke genelinde çeşitli hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

KIZILDENİZ KIYISININ TAMAMI HUSİLERİN ELİNDE

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen, büyük bir insani krizle boğuşmaya devam ediyor. 2014 yılında Husi milislerinin başkenti Suudi destekli hükümetten ele geçirmesiyle patlak veren savaşta Husiler, ülkenin kuzeyinin büyük bölümünün kontrolünü ele geçirdi. Riyad ertesi yıl uluslararası bir koalisyona önderlik ederek savaşa müdahale etti.

Birkaç yıllık göreceli sakinliğin ardından savaş, Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesiyle temmuz ayında yeniden alevlendi. Husiler geçen ay yıldırım hızıyla gerçekleştirdikleri bir saldırıyla ülkenin Kızıldeniz kıyı şeridinin tamamını ele geçirerek Suudi Arabistan'ın burayı Hürmüz Boğazı'na alternatif bir petrol ihracat yolu olarak kullanmasını engelledi. Bu strateji Husilerin ana destekçisi İran'a fayda sağlarken Suudi Arabistan'ı da Husilerle doğrudan askeri çatışmaya girmeye zorladı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlanıldı. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.