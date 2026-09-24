BM görüşmelerinde kritik başlıklar: Erdoğan, Trump ve İran gündemi

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ERDOĞAN’DAN FİLİSTİN MESAJI: “FİLİSTİNLİLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin mesajlarını değerlendiren Rona Doğan Sural, Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumuna dikkat çekti. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın üst üste iki yıldır Genel Kurul’da yer alamamasına değinerek, Türkiye’nin Filistin’in sesi olmayı sürdüreceğini ifade etti. Sural, Erdoğan’ın Gazze’de yaşananlara ilişkin mesajlarının yanı sıra Filistin devletinin tanınması yönündeki çağrısının da BM gündeminde öne çıktığını aktardı.

ERDOĞAN’DAN BM’YE REFORM ÇAĞRISI

Erdoğan’ın konuşmasında Birleşmiş Milletler sistemine yönelik reform çağrısının da önemli bir başlık olduğunu belirten Sural, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısına ilişkin eleştirileri aktardı. Erdoğan, karar alma mekanizmasının daha adil hale getirilmesi ve mevcut yapının reforme edilmesi gerektiğini savundu.

KKTC İÇİN DÜNYAYA TANIMA ÇAĞRISI

Programda Erdoğan’ın KKTC’ye ilişkin mesajları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya ve KKTC ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etti. Erdoğan ayrıca Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini belirtti.

TRUMP’TAN İRAN’A SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikasını da değerlendiren Sural, Washington-Tahran hattındaki gelişmelere dikkat çekti. Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarına rağmen diplomatik temas ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirten Sural, taraflar arasındaki müzakere trafiğinin sürdüğünü aktardı.

ABD VE İRAN ARASINDA ÜÇ SAATLİK KRİTİK GÖRÜŞME

ABD ile İran heyetleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York’ta yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme, iki ülke yetkilileri arasında haziran ortasından bu yana gerçekleşen ilk doğrudan temaslardan biri olarak öne çıktı. Görüşmede bölgesel kriz ve Hürmüz Boğazı’nın durumunun da ele alındığı bildirildi.

HÜRMÜZ’DE İPLER HALA İRAN’IN ELİNDE

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de değinen Sural, bölgedeki deniz ulaşımı ve enerji akışı açısından boğazın stratejik önemine dikkat çekti. Erdoğan da BM Genel Kurulu konuşmasında Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE SICAK TEMAS

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Sural, son dönemde iki ülke arasında diplomatik ve siyasi temasların yoğunlaştığını belirtti. Sural, “Türkiye-ABD ilişkilerinde sıcak temas hiç olmadığı kadar ileri” değerlendirmesinde bulundu. İki ülke arasındaki yakınlaşmanın ekonomik ilişkilere de yansıyabileceğini belirten Sural, “Türkiye-ABD yakınlığı ticari hedeflere yansıyabilir” ifadelerini kullandı.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI DÜNYAYI ETKİLİYOR

Programda ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim de gündeme geldi. Sural, iki ülke arasındaki ticaret savaşının yalnızca Washington ve Pekin'i değil, küresel ekonomiyi de etkilediğini belirtti. Sural ayrıca Trump ile Çin Devlet Başkanı arasındaki ilişkiye dair son gelişmelere değinerek, Trump’tan Çin liderine gelen dikkat çekici jesti değerlendirdi.