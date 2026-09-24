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İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 11 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütlerini övücü sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi; adreslerde 1 kama bıçak, 8 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide ve DEAŞ'a yönelik ortak çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNE OPERASYON

Soruşturma kapsamında, örgütlere mensup ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı oldukları, ayrıca sosyal medya hesaplarından terör örgütlerini öven paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, ülkeyi hedef alan eylemler gerçekleştirebilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

KAMA BIÇAK VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 kama bıçak ve 8 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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