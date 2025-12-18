Beykoz'da dehşet anları! Ofisi basan grup eski patronlarını sokak ortasında darp etti
İstanbul'un Beykoz ilçesinde işten çıkarılan iki çalışan ofise gelerek eşyalara zarar verdi. Olaydan bir süre sonra çalışanlar, yanlarına birkaç kişiyi de alarak eski patronlarını sokak ortasında darp etti.
- İstanbul Beykoz'da Hülya Yanıkdağ, çalışanları Sevcan Karakurt ve Handan Kocaturk Muslu'yu işten çıkardı.
- Sevcan Karakurt, Handan Kocaturk Muslu, Bahtiyar Muslu, Gülnihal Aytekin ve Zeynep Küçük, Hülya Yanıkdağ'a sokakta saldırdı.
- Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan bir iş yerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Hülya Yanıkdağ, çalışanları Sevcan Karakurt ile Handan Kocaturk Muslu'yu işten çıkardı. Bunun üzerine Karakurt ve Muslu ofise giderek eşyalara zarar verdi.
PATRONLARINI SOKAK ORTASINDA DARP ETTİLER
Olaydan bir süre sonra Hülya Yanıkdağ, yanında bir arkadaşıyla beraber sokakta yürüdüğü sırada eski çalışanlarının saldırısına uğradı. İddiaya göre; yanlarına yanaşan araçtan inenSevcan Karakurt, Handan Kocaturk Muslu, Bahtiyar Muslu, Gülnihal Aytekin ve Zeynep Küçük, Yanıkdağ'a saldırdı.
TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.