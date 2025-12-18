Beykoz'da dehşet anları! Ofisi basan grup eski patronlarını sokak ortasında darp etti

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan bir iş yerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Hülya Yanıkdağ, çalışanları Sevcan Karakurt ile Handan Kocaturk Muslu'yu işten çıkardı. Bunun üzerine Karakurt ve Muslu ofise giderek eşyalara zarar verdi.

PATRONLARINI SOKAK ORTASINDA DARP ETTİLER

Olaydan bir süre sonra Hülya Yanıkdağ, yanında bir arkadaşıyla beraber sokakta yürüdüğü sırada eski çalışanlarının saldırısına uğradı. İddiaya göre; yanlarına yanaşan araçtan inenSevcan Karakurt, Handan Kocaturk Muslu, Bahtiyar Muslu, Gülnihal Aytekin ve Zeynep Küçük, Yanıkdağ'a saldırdı.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.