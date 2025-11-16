Adana'nın bereketli ovalarında hüküm süren bu iki güçlü aile, yıllar önce kanla çizilmiş sınırlarını korumak için sessizliğe bürünmüştür. Ancak bu sükûnetin ne kadar süreceği belirsizdir. Bu kadim düzenin ortasında, ailesinin onurunu ve toprağının hakkını korumaya ant içmiş Ömer Bereketoğlu, hem kendi soyunun mirasıyla hem de kaderin sürüklediği yeni bir dönemin rüzgârlarıyla mücadeleye girişir. Bereketli Topraklar 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

• Ömer Bereketoğlu – Engin Akyürek

Babasından kalan toprakları korumaya çalışan idealist bir adam. Ailesine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır.

• Savcı Nevin – Gülsim Ali

Kasabaya yeni atanan, cesur ve adaletli bir savcı. Ömer'in hem rakibi hem de destekçisi haline gelir.

• Salih Bereketoğlu – Yiğit Koçak

Ailenin en küçük oğlu. Duygusal ve saf yapısıyla ağabeyleriyle sık sık çatışır.

• Ferit Bereketoğlu – Sarp Akkaya

Güç ve çıkar peşinde koşan hırslı bir avukat. Ömer'in karşısında duran önemli bir figürdür.

• Fatma Karahanlı – İlayda Akdoğan

Karahanlı ailesinin genç ve enerjik kızı. Ailesiyle Bereketoğulları arasındaki gizli bağın merkezindedir.

• Zehra Karahanlı – Belçim Bilgin

Karahanlı ailesinin güçlü kadını. Stratejik zekasıyla olayların perde arkasındaki yönlendirici güçtür.

• Ceyda – Bahar Süer

Ferit'in sevgilisi. Hırslı, manipülatif ve entrikalarla dolu bir karakter.

• Seyhan Bereketoğlu – Gözde Demirtaş

Ailenin tek kızı. Duygusal yönü baskın olsa da zamanla aile içi dengeyi sağlayan bir figüre dönüşür.

BEREKETLİ TOPRAKLAR 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bereketli Topraklar 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU

Adalet duygusuyla ayakta kalmaya çalışan Bereketoğlu Ailesi, geçmişin yükünü omuzlarında taşırken yeni tehditlerle yüzleşir. Ailenin büyük oğlu Ferit Bereketoğlu (Sarp Akkaya), ailesinin mirasını ve adalet inancını korumak için mücadele eden bir avukattır. Sert görünümünün ardında vicdanıyla çatışan bir karakterdir. Sadakat ve kararları arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken giderek yalnızlaşır.

Ailenin lideri Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), düzeni korumakta kararlıdır. Küçük kardeş Salih Bereketoğlu (Yiğit Koçak), yıllar sonra döndüğü Adana'da düşman ailenin kızıyla yaşadığı yasak aşkla iki aile arasındaki dengeleri sarsar. Ailenin annesi Azize Bereketoğlu (Ayşegül Günay), geçmişin bedelini kalbinde taşıyan sessiz ama güçlü bir kadındır.

Karşılarında ise intikam ve hırsla dolu Karahanlı Ailesi vardır. Ailenin reisi Cemal Karahanlı (Faruk Akgören), geçmişte barışı korumak için gizli anlaşmalar yapmıştır. Ancak kızı Zehra Karahanlı (Belçim Bilgin), yıllardır bastırılan öfkeyi gün yüzüne çıkarır. Babasının kurduğu düzeni yıkmakta kararlı olan Zehra, ailesinin itibarını korumak adına kendi kanından gelenlerle bile çatışmaktan çekinmez.

Zehra'nın oğlu Bekir Karahanlı (Hakan Çelebi), annesinin sevgisini kazanmak uğruna vicdanını susturmuş bir gençtir. Zehra'nın yeğeni Fatma (İlayda Akdoğan) ise kalbiyle ailesi arasındaki savaşta sıkışıp kalır.

Adana'nın iki köklü ailesini karşı karşıya getiren hikâyede, Salih Bereketoğlu ile Fatma Karahanlı kaderin bir araya getirdiği iki gençtir. Sessiz, barışçıl Salih ve güçlü iradeli Fatma'nın hikayesi sadece iki aileyi değil, kendi kalplerini de sınayacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan yeni tanıtımda, Bekir'in dedesi Cemal Karahanlı'yı öldürerek Karahanlılar'ın başına geçmesi büyük bir yankı uyandırıyor. Nevin'in Tarık Savcı'nın ölümüne dair araştırmalarını derinleştirerek adım adım ilerleyişi, tansiyonu daha da yükseltiyor. Diğer yanda, Salih ve Fatma'nın tüm engellere rağmen ilişkilerini sürdürmeye çalışması iki aile arasında yeni bir krizinde habercisi oluyor. Savcı Nevin'in Ömer ve Ferit Bereketlioğlu'nu gözaltına almasıyla birlikte dengeler yeniden değişirken, Ömer'in topraklarını Salih'e emanet etmesi herkesin aklına aynı soruyu getiriyor 'Salih, artık bu topraklara gerçekten ait hissedecek mi?'