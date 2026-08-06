Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın alternatifi belli oldu
Galatasaray'ın, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Chemsdine Talbi'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'e gitmesi halinde Faslı futbolcu için somut adım atacağı belirtildi.
- Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kanat oyuncusu olarak 21 yaşındaki Faslı Chemsdine Talbi'yi gündemine aldı.
- Chemsdine Talbi, hücumun her iki kanadında görev yapabilmesi, yüksek temposu ve bire birdeki performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çekti.
- Galatasaray'ın Sunderland kulübüne resmi bir teklifi veya oyuncunun temsilcileriyle doğrudan pazarlığı bulunmuyor; Talbi transferindeki hamle Barış Alper Yılmaz'ın geleceğinin netleşmesine bağlı.
Gelecek sezon için kadro alternatiflerini genişletmek isteyen Galatasaray'da hücum hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN ALTERNATİFİ BELLİ
Sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig ekiplerinin radarında bulunan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık aradığı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu.
OKAN BURUK'UN BEĞENDİĞİ PROFİL: TALBI
21 yaşındaki Chemsdine Talbi'nin, hücumun her iki kanadında da görev yapabilmesi, yüksek temposu ve bire birdeki etkili performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çektiği öğrenildi. Genç yaşına rağmen İngiltere futbolunda kazandığı deneyimle ön plana çıkan Faslı yetenek, transfer listesinde üst sıralara yerleşti.
SÜREÇ BARIŞ ALPER'E BAĞLI
Galatasaray'ın şu an için Sunderland kulübüne yapılmış resmi bir teklifi veya oyuncunun temsilcileriyle başlayan doğrudan bir pazarlığı bulunmuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Talbi transferindeki hamlesini, Barış Alper Yılmaz'ın takımdaki geleceğinin netleşmesinin ardından resmiyete dökeceği ve süreci şimdilik izleme aşamasında tuttuğu aktarıldı.