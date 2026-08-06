Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın alternatifi belli oldu

Gelecek sezon için kadro alternatiflerini genişletmek isteyen Galatasaray'da hücum hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN ALTERNATİFİ BELLİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig ekiplerinin radarında bulunan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık aradığı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu.

OKAN BURUK'UN BEĞENDİĞİ PROFİL: TALBI

21 yaşındaki Chemsdine Talbi'nin, hücumun her iki kanadında da görev yapabilmesi, yüksek temposu ve bire birdeki etkili performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çektiği öğrenildi. Genç yaşına rağmen İngiltere futbolunda kazandığı deneyimle ön plana çıkan Faslı yetenek, transfer listesinde üst sıralara yerleşti.

SÜREÇ BARIŞ ALPER'E BAĞLI

Galatasaray'ın şu an için Sunderland kulübüne yapılmış resmi bir teklifi veya oyuncunun temsilcileriyle başlayan doğrudan bir pazarlığı bulunmuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Talbi transferindeki hamlesini, Barış Alper Yılmaz'ın takımdaki geleceğinin netleşmesinin ardından resmiyete dökeceği ve süreci şimdilik izleme aşamasında tuttuğu aktarıldı.