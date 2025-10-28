Beklenen büyük İstanbul depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? Şener Üşümezsoy'un görüşü ne?

Türkiye'nin gündeminde sürekli ön planda olan Marmara ve İstanbul depremi, her küçük sarsıntıyla yeniden tartışılıyor. Fay hatları, Richter ölçeği ve deprem tahminleri artık günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kavramlar haline geldi. Peki, beklenen büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Beklenen büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? Şener Üşümezsoy bu konuda ne diyor? İşte detaylar…

BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?

Uzmanların uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Marmara Depremi, özellikle İstanbul için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Beykent Üniversitesi Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin tarihine dair açıklamalarda bulundu.

Bilimsel olarak, depremin kesin tarihini önceden belirlemek mümkün olmasa da, tarihsel depremler ve fay hatlarının analizleri bize olası zaman aralıkları hakkında bilgi veriyor. Marmara Bölgesi'nde 17 Ağustos 1999 depremi gibi büyük sarsıntılar, özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yoğunlaşan gerilmenin önemini gözler önüne seriyor.

BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK?

Depremin büyüklüğü de her zaman merak edilen konuların başında geliyor. Richter ölçeğine göre yapılan tahminlerde, Marmara Denizi'nde 7 ve üzeri şiddette bir depremin olabileceği sık sık gündeme geliyor. Ancak Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son açıklamalarında bu tahminleri çarpıcı bir şekilde değerlendirdi.

Üşümezsoy'a göre, Marmara'daki 7 büyüklüğünün üzerindeki tahminler gerçekçi değil. Adalar bölgesinde Kuzey Anadolu Fayı'nın geçmediğini belirten Üşümezsoy, bölgedeki çökme ve gerilme yapılarının deprem şiddetini düşürdüğünü vurguluyor. Yalova ve Çınarcık hattı ise Kuzey Anadolu Fayı'nın geçtiği bölgeler olarak daha fazla risk barındırıyor. Bu nedenle, beklenen büyük İstanbul depremi şiddeti ile ilgili kamuoyundaki tahminler gözden geçirilmeli ve bilimsel verilere dayanmalıdır.

BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN GÖRÜŞÜ NE?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Depremi konusunda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Üşümezsoy'un değerlendirmeleri, hem İstanbul halkı hem de kamu kurumları için önemli bir rehber niteliğinde.

Açılış dersinde verdiği bilgilerde, Adalar bölgesinin Kuzey Anadolu Fayı tarafından etkilenmediğini, dolayısıyla bu bölgedeki deprem riskinin düşünüldüğü kadar yüksek olmadığını belirtti. Üşümezsoy, geçmiş veriler ve jeolojik yapıları dikkate alarak, 7 ve üzeri deprem tahminlerinin abartılı olduğunu ifade etti. Özetle, beklenen büyük İstanbul depremi konusunda sakin ama hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

DEPREM HAZIRLIKLARI VE TOPLUMSAL BİLİNÇ

Marmara ve İstanbul depremi sadece bilimsel bir konu değil; aynı zamanda toplumsal bir farkındalık meselesi. Küçük sarsıntılar bile halk arasında korku yaratıyor, fakat uzmanların tavsiyelerine uymak, yapı güvenliğini kontrol etmek ve acil durum planları oluşturmak, deprem riskini minimize ediyor.

Prof. Dr. Üşümezsoy'un açıklamaları, özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Marmara Denizi çevresindeki bölgelerde yaşayanlar için dikkat edilmesi gereken noktaları ortaya koyuyor. Fay hatlarının yapısı, bölgesel gerilmeler ve çökme yapıları gibi jeolojik veriler, deprem tahminlerini anlamada kritik öneme sahip.