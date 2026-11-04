Başkan Altay Ve Başkan Kılca, Konya Tarihine Geçecek “Akçeşme Kentsel Dönüşüm Projesi”ni Tanıttı

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleşen programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akçeşme Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi’nin 5-6 yılı bulan çok büyük bir emekle ortaya çıktığını belirterek, “Kamulaştırma çalışmaları yürütüyoruz, proje çalışmaları yürütüyoruz, bakanlıklarımızla görüşmeler yapıyoruz, Kültür Varlıkları Kurulu'yla görüşmeler yapıyoruz. Neticede projemiz bugün temel atma aşamasına geldi. Bugün ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte açıklayacağımız Kadınlar Pazarı’nın taşınması olacak. Yine otel alanları olacak, tescilli yapılar olacak, eğitim alanları olacak, otoparklar olacak. Kısacası Akçeşme Kentsel Dönüşüm Projesi Konya'nın kalbinde tarihi kent merkezinde Mevlana Müzesi ve Mevlana Kültür Merkezi'ne çok yakın bir alanda, çok büyük bir alanda gerçekleşmiş olacak. Konya’nın tarihine, kültürüne, kimliğine yakışır bir dönüşüm olacak” dedi.

“ALAADDİN İLE MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ ARASINDAKİ TARİHİ DOKUYU YENİDEN KONYA'MIZA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Dönüşüme destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Kılca, “Bugün Konya'mıza yakışan, ileride çok konuşulacak büyük bir alanın besmelesini çekiyoruz. Konya'mız, Mevlana arkasındaki büyük kentsel dönüşümden sonra Karatay bölgemizde çok büyük bir dönüşüme daha imza atıyor. Tabii bunlar yapbozun parçaları gibi. Meram Belediye Başkanımız da büyük emeklerle Suriçi bölgesinde gayret gösteriyor. Neredeyse o bölgenin büyüklüğüne yakın bir alanda da bugün bu kentsel dönüşüme imza atmış olacağız. Böylece Alaaddin ile Mevlana Kültür Merkezi arasındaki tarihi dokuyu inşallah yeniden canlandırmış, yeniden Konya'mıza kazandırmış olacağız. Akçeşme Kentsel Dönüşüm Projemizin Konya'mıza, Karatay'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“KONYA İÇİN BİRÇOK HAYALİM VAR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşmasının başında dün Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’yu Konya’da ağırladıklarını, birlikte Selçuklu Aşevi’ni ziyaret ettiklerini; İnce Minareli Medrese, Sanayi Mektebi, Larende kazı alanı, Sahib-i Ata Camii, Sultan Selim Camii ve Şerafettin Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde incelediklerini hatırlattı.

Konya için birçok hayali olduğunu bu hayallerinden birisinin de İnce Minareli Medrese’nin minaresinin tamamlanması ve zemininde görünen taşlardaki bozukluğun giderilmesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “İnşallah bu restorasyon tamamlandığında bu minare bu hale gelecek. Biliyorsunuz yıldırım düşmesi neticesinde yıkılmış ve adını taşıyamayan bir hale dönüşmüştü. İnşallah minare tamamlanacak. Restorasyon sırasında bir şey fark ettik ki kapıda da büyük bir eksiklik varmış. Biliyorsunuz sağ taraftan Yasin-i Şerif suresi geliyor. Yukarıda zengi düğümü ile dönerek aşağıda tamamlanıyor. Diğer taraftan da Fetih suresi geliyor ama yukarıdaki kısımdaki 6-7 ayetin eksik olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla kapı da yaklaşık 1,5-2 metre yükselecek. Bununla ilgili teknik çizimler devam ediyor. Ama Vakıflar Genel Müdürümüzün burada emeği ve katkısı çok fazla. İnşallah bu da Darülmülk Projesi kapsamında yaptığımız en önemli işlerden birisi olacak” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA ŞEHİR MERKEZİNDE BU KADAR KAPSAMLI YENİLEME YAPAN BİR ŞEHİR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Darülmülk Projesi kapsamında Türkiye'nin en büyük ihya projesini yürüttüklerinin altını çizen Başkan Altay, bu kapsamda restorasyonu, dönüşüm çalışmaları devam eden ve projelendirilen; Peynir Pazarı, Gevraki Han, Piri Mehmet Paşa Çarşısı, Mevlana Caddesi Çevre Düzenlemesi, Vali Konağı, Şehir Kütüphanesi, Sırçalı Medrese restorasyonu, kazı çalışmaları süren Konya Surları, Alaaddin Tepesi kazı çalışması, Eski Milli Eğitim Binası restorasyonu, Alaaddin Tepesi'ndeki Torans Binası ve Sanayi Mektebi başta olmak üzere dış surun etrafındaki pek çok çalışmaya değinerek, “Türkiye'nin hiçbir yerinde, belki ölçeği büyütmüş olacağım ama dünyada bu kadar kapsamlı, şehir merkezinde yenileme yapan bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Çok zor, zahmetli, meşakkatli. Merkezde çalışmak her zaman çok zor ama Konya'yı inşallah 13. yüzyıldaki o dünyanın en güzel şehri yapmak için gayret ediyoruz. Bu konuda çalışan arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.

“MARKA DEĞERİ YÜKSEK, ZİYARETÇİLERİN KONYA'YI YAŞAMAK, TENEFFÜS ETMEK İÇİN GELECEKLERİ BİR ALAN OLACAK”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Karatay Belediyesi ile birlikte Akçeşme Mahallesi’nde hayata geçirilecek dönüşüm projesiyle ilgili bilgiler paylaşan Başkan Altay, “İnşallah otel alanlarımız, Akçeşme Kültür Sanat adı altında bir toplantı salonunu ve ticari alanları da içine alacak bir proje ortaya çıkmış olacak. Rabbim bir an önce tamamlamayı nasip et etsin. Marka değeri yüksek, ziyaretçilerin Konya'yı yaşamak, teneffüs etmek için gelecekleri bir alan olacak. Oteller, ticari alanlar, Kadınlar Pazarı, Akçeşme Kültür Sanat’la birlikte bu bölgede yeni bir cazibe alanı oluşturmayı planlıyoruz. Konya'nın hayrına bir iş olduğunda biz bir araya gelmeyi başarabilen bir ekibiz. İşte Şükran'da Meram Belediye Başkanımızla birlikte bir paylaşım içerisinde yürütüyoruz. İnşallah orada da Sahip Ata, Sur Kalıntıları ve Sırçalı'ya kadar yeni bir proje çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“YENİ KADINLAR PAZARI TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL PAZARLARINDAN BİRİSİ OLACAK”

Projenin hayata geçmesiyle şehrin kalbindeki boşluğu iyi bir projeyle dolduracaklarını kaydeden Başkan Altay, Yeni Kadınlar Pazarı’nın da Akçeşme’ye yapılacağını açıkladı. Başkan Altay, “Kadınlar Pazarı artık bulunduğu yerde amacına hizmet etmekten öteye çıkmıştı. Hakikaten çok şık bir Kadınlar Pazarı binası yapıyoruz. İçinde sebze meyvenin satılabildiği alanlar olacak. Yani mevcut işletmelerin tamamen taşınacağı bir büyüklük oluşturuyoruz. Altına da otopark yapıyoruz. Hani yurt dışında giden arkadaşlarımız bize söylüyorlardı; ‘Başkanım şurada pazar gördük, burada pazar gördük’ diye. Kadınlar Pazarı, Türkiye'nin en güzel pazarlarından birisi olacak. Yeme içme alanları, balıkçılar için ayrılmış bölümleri ile birlikte Konya'nın yeni cazibe alanlarından birisini oluşturacağız” dedi.

NALÇACI CADDESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ

Konuşmasında Nalçacı Caddesi’nde hayata geçirilecek kentsel dönüşüme de değinen Başkan Altay, “Etaplar halinde çalışmalara başladık. Şunu özellikle ifade etmek isterim: Bakanlığımızla yapılan bütün dönüşümlerde vatandaşımız her durumda sadece binasının sağlamlaşması değil, ekonomik olarak da çok ciddi bir kazanım elde ediyor. Onun için tüm hemşehrilerimizin Nalçacı dönüşümünde bize destek olmasını istirham ediyorum. Eğer süreci hızlı yürütebilirsek bahar aylarında orada da yıkımlara başlayıp 2027 yılı içerisinde oradaki dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

“NİYET AKIBETE İSTİKAMET ÇİZER”

Yapılan tüm çalışmaların Konya tarihine geçecek ölçekte işler olduğunu belirten Başkan Altay, “Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Rabbim bize nasip etti. Bunu şuna bağlıyorum ben: ‘Niyet akıbete istikamet çizer’ derler. Biz de bu şehri güzelleştirmek, bu şehrin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için bir niyetle yola çıktık. İşin doğrusu işin bu kadar büyüyeceğini, gelişeceğini, bu noktalara geleceğini ben bile düşünmüyordum. Ama gelinen noktada adeta şehrimizde her yaptığımız iş başka bir işi tetikliyor. Dolayısıyla daha başka güzellikler de inşallah ortaya çıkmaya başlayacak. Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı'yla başladığımız süreci tamamlamak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Kentsel Dönüşüm Başkanımız Hakkı Alp'e ve Emlak Konut Genel Müdürümüz Yasir Yılmaz'a, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte bu projeyi de şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

AKÇEŞME KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME PROJESİ

Toplam proje alanı 131 bin metrekare olan Akçeşme Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi kapsamında; Kadınlar Pazarı, kültür merkezi, ticaret alanları, otel, restoran, mescit, Kur’an Kursu ile yaklaşık 700 araçlık açık ve kapalı otopark yer alacak.