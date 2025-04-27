Başkan Altay TDBB 7. Olağan Genel Kurulu'nda Yeniden Başkan Seçildi

Türk dünyasının dört bir yanından gelen belediye başkanlarımızla bu çatı altında buluşmamız, tarihin bize yüklediği büyük sorumluluğun farkında olduğumuzu açıkça gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan bir gönül köprüsünün varisleri olduğumuzu ifade ederek, Türk dünyasının geçmişinden aldığı kudretle geleceğine yön verecek stratejik bir ufuk çizmiştir. Bizler de onun hedefleri doğrultusunda hareket ederek TDBB çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vizyonuna en güçlü şekilde katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TDBB gibi önemli bir kuruluşun zaman içerisinde 30'dan fazla ülkede binden fazla üyesiyle vücut bulmuş olmasının ardında çok büyük bir emeğin, inancın, kararlılığın olduğunu belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "TDBB coğrafi sınırları aşan bir gönül bağının adıdır. Bu birlik, dillerimiz farklı aksanlarla konuşuluyor olsa da yüreklerimizin aynı değerlerle attığının yeridir" dedi. Programa video mesaj gönderen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederek, Başkan Altay'ın başarılı hizmetlere imza attığını, önümüzdeki dönemde de çok daha güçlü, çok daha başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine yürekten inandığını söyledi.

Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Yaptığı Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda birlik üyesinin katılımıyla gerçekleşen programın açılışında konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ortak bir geçmişin, müşterek bir kültürün ve kadim bir gönül coğrafyasının temsilcileri olarak bir araya geldiklerini ifade etti.

"TDBB Olarak Yerelden Yükselen Bu Sesi Daha Da Gürleştirmek İçin Büyük Bir Gayret İçerisindeyiz"

Başkan Altay, "Türk dünyasının dört bir yanından gelen belediye başkanlarımızla, yerel yöneticilerimizle bu çatı altında buluşmamız, tarihin bize yüklediği büyük sorumluluğun farkında olduğumuzu da açıkça gösteriyor. Çünkü bizler; Bilge Kağan'ın, Yusuf Has Hacib'in, Nizamülmülk'ün, Mevlana'nın torunlarıyız. Aynı kelimelerle konuşur, aynı dualarla umut eder, aynı hayalleri kurarız. Ayrı bayraklar altında yaşasak da gönlümüz birdir, irfanımız birdir, özümüz birdir. Bu birlik, gönül coğrafyamızın mayasıdır, geleceğimizin teminatıdır. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak, yerelden yükselen bu sesi daha da gürleştirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda ortak şehircilik vizyonları geliştiriyor, tecrübe paylaşımlarıyla hizmet kalitemizi artırıyor, kültürel ve tarihî değerlerimizi geleceğe taşımak için iş birlikleri kuruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük ve Güçlü Bir Aileyiz"

Başkan Altay, bugün artık dünyanın sadece devletlerin diplomasi yürüttüğü bir düzlemde işlemediğini belirterek, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Şehirler ve yerel yönetimler, uluslararası ilişkilerin yeni aktörleri hâline geldi. Bu yüzden yerel yönetim diplomasisi, Türk dünyası için hayati önemdedir. TDBB de bu anlayışın en güçlü temsilcisidir. Aramızdaki sınırları değil, ortak geçmişimizi ve müşterek geleceğimizi merkeze alan bir diplomasi anlayışı geliştiriyoruz. TDBB olarak kuruluşumuzdan bu yana şehirlerimizin küresel diplomasideki yerini daha da güçlendirmeyi, yerel yönetimler arasındaki iş birliğini sağlamlaştırmayı, iyi uygulama örneklerini paylaşmayı ve kültürel bağlarımızı derinleştirmeyi hedefledik. Bugün 30'u aşkın ülkeden 1.200'ü aşan belediyeyi bir araya getiren büyük ve güçlü bir aileyiz. Geçtiğimiz dönemde dünya, pandemilerden savaşlara, doğal afetlerden ekonomik krizlere kadar pek çok zorlukla karşılaştı. Ancak bizler, 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' anlayışıyla hareket ederek, bu sınavlardan daha da güçlenerek çıktık."

"Bu Birlik, Her Zaman Mazlumun Sesi Olmaya Çalışmıştır"

İsrail'in Filistin'e karşı sürdürdüğü sistematik soykırıma dikkati çeken Başkan Altay, "İki dönemdir başkanlığını yürütmekten onur duyduğum bu birlik, her zaman mazlumun sesi olmaya çalışmıştır. Özellikle İsrail'in Filistin'e karşı sürdürdüğü soykırım karşısında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmak için birçok yardım kampanyasını hayata geçirdik" diye konuştu.

"Türk Devletleri Teşkilatını Oluşturan Kıymetli Cumhurbaşkanımıza Teşekkür Ediyorum"

Başkan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan devlet başkanlarının katkılarıyla oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve kıymetli üye devlet başkanlarının katkılarıyla yalnızca bölgesel dayanışmayı değil, küresel düzeyde etkin bir iş birliği modelini de ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan bir gönül köprüsünün varisleri olduğumuzu ifade ederek; Türk dünyasının geçmişinden aldığı kudretle geleceğine yön verecek stratejik bir ufuk çizmiştir. Bu anlayışla, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasına öncülük etmiş, kardeş Türk Cumhuriyetleriyle siyasi, ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında iş birliğini derinleştiren tarihi adımlar atmıştır. Cumhurbaşkanımızın vizyonu; sadece iş birliğiyle sınırlı kalmayan, aynı zamanda Türk dünyasını küresel sistemde etkin bir aktör hâline getirme idealidir. Türk Devletleri Teşkilatını oluşturan kıymetli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bizler de onun hedefleri doğrultusunda hareket ederek TDBB çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vizyonuna en güçlü şekilde katkı sunmaya devam edeceğiz inşallah."