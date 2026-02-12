Haberler

Aydın'da borç tartışması sonucu arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Aydın'ın Efeler ilçesinde Timur İpçi'yi öldüren Fatih Ünal, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ünal, olayın bir kaza olduğunu savunsa da mahkeme, 'kasten öldürme' suçundan ceza verdi. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Ünal, "Olmasaydı iyiydi" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada arkadaşı Timur İpçi'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Fatih Ünal, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın karar öncesi son sözleri dikkat çekti.

OLAY KAHVEHANEDE BAŞLADI

Olay, 27 Nisan'da saat 15.00 sıralarında Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede çalışan Timur İpçi (43) ile arkadaşı Fatih Ünal (47) arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ünal, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

Göğsünden vurulan İpçi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İpçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve iki çocuk babası Timur İpçi, toprağa verilirken gözaltına alınan Fatih Ünal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SANIK: TÜFEK KAZARA ATEŞ ALDI

Fatih Ünal hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Ünal, olayın borç meselesinden kaynaklanmadığını öne sürdü.

Ünal ifadesinde şu iddialara yer verdi: "Timur İpçi ile tüfek temizlemek için bir araya geldik. Tüfeklerin uç kısmına güçlendirici taktık. Motosiklete binerken ayağım fayansa takıldı. Dengemi kaybedip düşünce tüfek ateş aldı ve Timur göğsünden vuruldu."

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Ünal, Timur İpçi'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ünal, önceki savunmasını yineledi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Ünal, "Olmasaydı iyiydi" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN MÜEBBET KARARI

Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıkladı. Fatih Ünal, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

