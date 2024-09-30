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Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi

Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi
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Ataşehir'de 'Kent Bostanı' projesi hayata geçti. Ataşehir Belediyesi, 180 aileye Barbaros Mahallesi'nde ücretsiz bostan tahsis ettiğini duyurdu. Bu kapsamda üreticilere Antalya'dan 5 bin fide dağıtıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, organik tarımı destekleyen projenin iklim krizine yerel çözüm sunduğunu söyledi.

Ataşehir Belediyesi, doğayı koruma ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla 'Kent Bostanları' projesini başlattığını duyurdu. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıyla gerçekleşen açılışta, kura ile belirlenen 180 aileye bostan alanları tahsis edildi. Ailelere fideler, bahçe setleri ve önlükler hediye edilerek tarıma ilk adımlarını atmaları sağlandı. 'Ataşehir Kent Bostanı' projesi, şehirdeki izolasyonu kırmayı hedefleyen yoğun katılımlı bir açılışla hayata geçirildi. Proje kapsamında 180 aile, 6 aylık dönemlerde organik ürün yetiştirebilecekleri bostan alanlarına kavuştu. Kış ve yaz dönemleri olarak planlanan proje sonunda, her dönem için yeni hak sahipleri belirlenecek. Projenin temel amacı, iklim krizine karşı toplumsal bilinci artırmak, şehirde doğayla olan bağı güçlendirmek ve topluluk ruhunu canlandırmak.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

Ataşehir Kent Bostanı projesine toplam 2.353 kişi başvururken, 24 Eylül'de yapılan kura sonucu 180 kişi hak sahibi olarak belirlendi. Projeye katılım için Ataşehir'de ikamet etmek, 18 yaşından büyük olmak ve bitki-böcek alerjisi bulunmaması gibi şartlar getirildi. Kura ile belirlenen hak sahiplerine, 1.5 x 3 metrekare büyüklüğünde sebze yatakları tahsis edildi. Bu proje, Ataşehir'de yaşayan vatandaşlara kendi sebzelerini yetiştirerek organik beslenme imkânı sunarken, kentsel tarım ve permakültür uygulamalarıyla da doğaya katkıda bulunmalarını sağlayacak. Projede kimyasal gübre ve ilaç kullanımı yasaklanmış olup, vatandaşlar tamamen doğal ürünlere ulaşma fırsatına sahip olacaklar.

Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi

ANTALYA'DAN 5 BİN FİDE GETİRİLDİ

Projede ekilecek sebzelerin fideleri Antalya'dan getirildi. Lahana, maydanoz, kıvırcık ve brokoli gibi 5 bin fide, bostan alanlarına dağıtıldı. Ataşehir Belediyesi, ekim için gerekli önlük, kazma ve tırmık gibi aletleri de katılımcılara hediye etti.

GELECEK NESİLE İLHAM

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, açılışta yaptığı konuşmada, projenin tarımsal üretimi ve toplumsal dayanışmayı artıracağına dikkat çekti. Adıgüzel, "İklim krizinin etkilerini hissettiğimiz bu dönemde, sürdürülebilir bir yaşamı teşvik etmek ve doğayla uyumlu bir kent kültürü oluşturmak adına önemli bir adım atıyoruz. Ataşehir Kent Bostanı, komşularımıza kendi ürünlerini yetiştirme imkânı sunacak. Burada, kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan sağlıklı gıdaya ulaşacağız. Bu alan, doğayla buluşacağımız bir yer olacak. İlk etapta 1.626 başvuru onaylandı ve bugün 180 komşumuza bostan yeri tahsis ediyoruz. Ataşehir Kent Bostanı, sadece ürün yetiştirmek için değil, dayanışma ve sosyal bağlarımızı güçlendirmek için de bir alan olacak. İnanıyorum ki, bu proje gelecekte ilham kaynağı olacak," şeklinde konuştu.

Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi

SOSYAL BULUŞMA NOKTASI

Kent Bostanları, sürdürülebilir tarımı teşvik ederek yerel halkın kendi gıdasını üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Organik sebze ve meyve yetiştirme, kompostlama ve geri dönüşüm uygulamaları bu alanlarda hayata geçirilecek. Ayrıca, bostanlar sosyal bir buluşma noktası olarak da önem kazanıyor; şehir sakinleri burada bir araya gelerek doğa bilincini artırıyor ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor.

Ataşehir Belediyesi, kentteki betonlaşmaya karşı doğal yaşam alanlarını artırmayı hedefliyor. Boş araziler ve kullanılmayan alanlar değerlendirilerek yeni bostanlar için planlamalar yapılıyor.

Ataşehir Belediyesi 'Kent Bostanı' projesini hayata geçirdi

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Çevre

Barbaros Mahallesi Onursal Adıgüzel Ataşehir Antalya Çevre Tarım

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