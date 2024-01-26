Aşk şiirleri! En güzel aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Kısa ve uzun aşk şiirleri! Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet aşk şiirleri
Güzel aşk şiirleri ile sevdiklerinize, sevgilinize, nişanlınıza, eşinize ve kocanıza aşk şiirleri iletebilirsiniz. En güzel aşk şiirlerini sizler için araştırdık. Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet Ran aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Aşkınızı ifade edebileceğiniz en güzel şiirler nelerdir haberimizden ulaşabilirsiniz. 2 kıtalık 4 kıtalık aşk şiirleri nelerdir? Kısa aşk şiirleri, uzun aşk şiirleri sizlerle...
Hiçbir yerde görmediğiniz aşk şiirlerini sizler için paylaşacağız. Bilinmeyen şairlerin aşk şiirlerini sizlere aktaracağız. Aşk şiirlerini sevgilinize, nişanlınıza, sözlünüze, eşinize yollayabilir ve onların mutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi en güzel aşk şiirlerine geçelim. Sevgiliye aşk şiirleri... Uzun ve kısa, manalı, anlamlı, derin aşk şiirleri yazımızda...
ROMANTİK AŞK NEDİR?
Romantik aşk veya Romantizm, başkalarına karşı duygusal bir sevgi veya güçlü bir çekicilik. Bireyin genel duygularını ve ortaya çıkan duyguları ifade etmek için gerçekleştirdiği davranışlar. Romantik aşk duyguları ve davranışları yaygın olarak cinsel çekicilikle ilişkilendirilse de, romantik duygular fiziksel beklentiler olmadan da gerçekleşebilir.
EN GÜZEL AŞK ŞİİRLERİ
En güzel, kısa, uzun, karışık, anlamlı aşk şiirleri aşağıdaki gibidir. Şiirlerin isimleri ve şairlerin isimleri de aşağıda yazılıdır.
GÖZLERİM
Sana dokunmak kadar güzel,
Birleştiğinde pamuk eller,
Bir gülüşün ömre bedel,
Yalnız sana bakar bu gözler...
(Şirini)
AŞK İKİ KİŞİLİKTİR
Değişir rüzgarın yönü,
Solar ansızın yapraklar;
Şaşırır yolunu denizde gemi,
Boşuna bir liman arar.
Gülüşü bir yabancının,
Çalmıştır senden sevdiğini;
İçinde biriken zehir,
Sadece kendini öldürecektir;
Ölümdür yaşanan tek başına
Aşk iki kişiliktir.
(Ataol Behramoğlu)
AŞK OKUDUM AŞK DOKUDUM
Ben bu gönül tezgahında
Aşk dokudum, aşk okudum
Erenlerin dergahında
Aşk okudum, aşk dokudum
Her güçlüğü bile bile
Göznuruyla, sabır ile
Yumak yumak, çile çile
Aşk dokudum, aşk okudum
(Ümit Yaşar Oğuzcan)
AŞK NEDİR?
Aşk ile yaşayan hakiki aşkı bulur,
Nerede diye sorma aşk kalpte durur,
Aşk ile bakıldığında altın olur bakır,
Aşksız kalan ruhsuz kalır...
(Şirini)
MUTLU AŞK YOKTUR
İnsan her şeyi elinde tutamaz hiç bir zaman
Ne gücünü ne güçsüzlüğünü ne de yüreğini
Ve açtım derken kollarını bir haç olur gölgesi
Ve sarıldım derken mutluluğuna parçalar o şeyi
Hayatı garip ve acı dolu bir ayrılıktır her an
Mutlu aşk yoktur
Hayatı Bu silahsız askerlere benzer
Bir başka kader için giyinip kuşanan
Ne yarar var onlara sabah erken kalkmaktan
Onlar ki akşamları aylak kararsız insan
Söyle bunları Hayatım Ve bunca gözyaşı yeter
Mutlu aşk yoktur
Güzel aşkım tatlı aşkım kanayan yaram benim
İçimde taşırım seni yaralı bir kuş gibi
Ve onlar bilmeden izler geçiyorken bizleri
Ardımdan tekrarlayıp ördüğüm sözcükleri
Ve hemen can verdiler iri gözlerin için
Mutlu aşk yoktur
Vakit çok geç artık hayatı öğrenmeye
Yüreklerimiz birlikte ağlasın sabaha dek
En küçük şarkı için nice mutsuzluk gerek
Bir ürperişi nice pişmanlıkla ödemek
Nice hıçkırık gerek bir gitar ezgisine
Mutlu aşk yoktur
Bir tek aşk yoktur acıya garketmesin
Bir tek aşk yoktur kalpte açmasın yara
Bir tek aşk yoktur iz bırakmasın insanda
Ve senden daha fazla değil vatan aşkı da
Bir tek aşk yok yaşayan gözyaşı dökmeksizin
Mutlu aşk yoktur ama
Böyledir ikimizin aşkı da
(Louis Aragon)
BAŞKALAŞAN AŞK
Adını anmak güzeldi,
dost ağızlarda sana dair cümlelerin
ıslatılması...
Adını anmak...
Yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel
avuntularına sırt çevirip senden söz açmak...
Biraz gülünç, biraz sitemkar...
güzeldi...
Adının Türkçedeki yankısı özeldi...
Seninle yoğurt yemek, kendi Kanlıcanlı,
Sülalesi Kandilli yoğurtçunun mekanında...
Denize amors durup, yüzüne
cepheden bakmak güneşli bir mavilikte....
güzeldi..
İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak,
yüzünde
Yüzyıllık bir hasreti gidermek güzeldi...
Güzeldi'li geçmiş zamanları düşünüyorum
şimdi...
Cümlelerimiz öznesiz...Umursayan yok,
Kanlıca'daki yoğurdu...
ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir
aşkın mührüdür artık...
(Yılmaz Erdogan)
SEVGİLİYE AŞK ŞİİRLERİ
Aşk savaşmaktır.
Aşk gülümsemektir.
Aşk kırgınlığı yok sayıp,
Mutluluğu yaşamaktır.
*****
Ben senin çocuksu gülüşlerini sevdim.
Bakışlarında gizlediğin olabildiğince yeşili,
okyanus dalgası maviyi.
Ben senin bakışında gizlediğin masumluğu sevdim.
Ben seni çok sevdim sevdiğim.
SEVİYORUM SENİ ŞİİRİ
Seviyorum seni yaşadığım her anım da seviyorum.
Gecenin karanlığında bir ışık gibisin yüreğimde..
Seviyorum seni.
Denizin dalgası nasıl vuruyorsa kıyılara.
Benim yüreğimde seninle öyle vuruyor kıyılara.
Seni düşündükçe ömrüme ömür katılıyor.
Seviyorum seni.
Bir gecenin nasıl yıldızı ayı varsa.
Bir sabahın ise güneşi.
Sende benim ayım yıldızım.
Güneşim gibisin yar...
AŞKSIN SEN
Sen erimeyen kar tanesi
Sen çiçeklerin prensesi
Sen vazgeçtikte büyüyen
Aşksın aşksın sen
(Furkan Kızılay)
AŞK HİKAYESİ
Başımdan bir kova sevda döküldü
Islanmadım, üşümedim, yandım oy!
İplik iplik damarlarım söküldü
Kurşun yemiş güvercine döndüm oy!
Yağmur yorgan oldu, döşek kar bana
Anladım ki kendi gönlüm dar bana
Alev dolu bardakları yâr bana
Sunuverdi içtim içtim kandım oy!
Sevgi ektim, naz biçmeye çalıştım
Ne zamana, ne kendime alıştım
Kırk senede yedi hasret bölüştüm
Yedi dünya bana düştü sandım oy!
Gönül şahinimi yordum gerçeğe
Sonsuzda yüzümü sürdüm gerçeğe
Teselliden kanat kırdım gerçeğe
Tecellinin sinesine kondum oy!
(Abdurrahim Karakoç)
CEMAL SÜREYA AŞK ŞİİRLERİ
AŞK
Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git
Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.
Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin
Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık
Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı
Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü
Bir sevişmek gelmiş bir daha gitmemişti
Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz
Sanki hiç olmamıştı
Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu
Şurda senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı
İstanbullar
Şurda da etin çoğalıyordu dokundukça lafların
dünyaların
Öyle düzeltici öyle yerine getiriciydi sevmek
Ki Karaköy köprüsüne yağmur yağarken
Bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti
Çünkü iki kişiydik
Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya
Bir dilim ekmeğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız
Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu
İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük
Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde
Memelerin vardı memelerin kahramandı sonra
Sonrası iyilik güzellik.
(Cemal Süreya)
BALZAMİN
Sen el kadar bir kadınsındır
Sabahlara kadar beyaz ve kirpikli
Bazı ağaçlara kapı komşu
Bazı çiçeklerin andırdığı
İş bu kadarla bitse iyi
Bir insan edinmişsindir kendine
Bir şarkı edinmişsindir, bir umut
Güzelsindir de oldukça, çocuksundur da
Saçlarınla beraber penceredeyken
Besbelli arandığından haberli
Gemiler eskirken, deniz eskirken limanda
Sevgili
(Cemal Süreya)
İKİ KALP
İki kalp arasında en kısa yol:
Birbirine uzanmış ve zaman zaman
Ancak parmak uçlarıyla değebilen
İki kol.
Merdivenlerin oraya koşuyorum,
Beklemek gövde gösterisi zamanın;
Çok erken gelmişim seni bulamıyorum,
Bir şeyin provası yapılıyor sanki.
Kuşlar toplanmış göçüyorlar
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.
(Cemal Süreya)
BUN
Başını omuzuma koymasa olmazdı
Başını omuzuma koyunca da
Kurtarmasa olmazdı beni olmaktan
İçtiği şaraba ait bir adam
Gözleri göz değil gözistan
Bir odadan bir odaya geçiyor
Kapının birini açıp birini kapıyor
(Cemal Süreya)
LAVANTA
Bir şeyiniz olayım sizin,
Hani nasıl isterseniz,
Oğlunuz, kiracınız, sevgiliniz;
Dünyanın bir ucuna
Birlikte gider miyiz?
Bekletilmiş ipeklinizden
Kopmaya can atar bir düğme;
Boş verin, o düğme hayın,
Gider miyiz?
Şimdiye dek düşünmediyseniz
Bakmayın içinde ne var,
Küçük bir kitaptır yaşamak
Elinde tutmaya yarar.
(Cemal Süreya)
ROMAN OKUDUM SENİ DÜŞÜNDÜM
Bende tarçın sende ıhlamur kokusu
Yürürüz başkentin sokaklarında
Bir nehir şu tutuk konuşan cumartesi
Üstünde iki yonga: Çarşamba, bir de cuma
Ayrılık lafları etme sevgilim
Önümüz Temmuz önümüz Ağustos nasıl olsa
Kolkola yürüyoruz tek tük öpüşüyoruz
Sonra ayrılıyoruz korkuyoruz da
(Cemal Süreya)
NAZIM HİKMET AŞK ŞİİRLERİ
AŞK MÖNÜSÜ
"Sen sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin
Sen ülkemin yaz geceleri gibisin
Saadetten haber getiren atlı kapını çaldığında
Beni unutma
Ah! saklı gülüm
Sen hem zor hem güzelsin
Şiirlerimin ılıklığında açılmalısın
Sana burada veriyorum hayata ayrılan buseyi
Sen memleketim kadar güzelsin
Ve güzel kal"
(Nazım Hikmet Ran)
RUHUM
"Ruhum
gözlerini yumuşacık yum
kucağımdaymışsın gibi bırak kendini
ninni,
uykunda unutma beni
ninni…
Gözlerini yumuşacık yum
yeşil ela gözlerini
ninni ruhum ninni
Sen yukarda yemişli dalların içindesin,
yeşil gözlerin güneş dolu,
dudakların bala bulanmış
ben ağacın dibindeyim,
bir ayağım çukurda…
Ben senden çok önce gideceğim,
sen bensiz kalacaksın ihtiyarlığında…"
(Nazım Hikmet Ran)
HERKES GİBİ
"Gönlümle baş başa düşündüm demin;
Artık bir sihirsiz nefes gibisin.
Şimdi ta içinde bomboş kalbimin
Akisleri sönen bir ses gibisin
Mâziye karışıp sevda yeminim,
Bir anda unuttum seni, eminim
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence artık sen de herkes gibisin."
(Nazım Hikmet)
SENİ DÜŞÜNMEK
Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey.
Dünyanın en güzel sesinden
En güzel şarkıyı dinlemek gibi birşey...
Fakat artık ümit yetmiyor bana.
Ben artık şarkı dinlemek değil,
Şarkı söylemek istiyorum.
(Nazım Hikmet)
BENCE ŞİMDİ SEN DE HERKES GİBİSİN
Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor
Onlardan kalbime sevda geçmiyor
Ben yordum ruhumu biraz da sen yor
Çünkü bence şimdi herkes gibisin
(Nazım Hikmet)
NOT = Sizlerin de kendinize ait aşk şiirleri varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Konumuza sizin şiirlerinizi mahlasınız ile birlikte ekleyebiliriz. Teşekkürler...
Yazımızı şu sözlerle bitirelim:
Aşk yok artık, kalmamış bu devirde
Deme "vardır", hak yeme, ara bul
Ara bul, ara bul, ara bul, ara bul
"Aşksız olsun, kalbim neşe dolsun." deme, bu ne fena bir hatadır!
(Sagopa Kajmer - Yunus Özyavuz)
Kaynak : Antoloji.com - Aşk şiirleri