Annem Ankara dizisi hangi gün, ne zaman? Annem Ankara dizisi hangi kanalda, saat kaçta?

Annem Ankara dizisi ne zaman başlıyor ve saat kaçta olduğu gündeme geliyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrol oynadığı Annem Ankara dizisi hangi gün ve ne zaman başladığı merak ediliyor. Annem Ankara dizisi hangi gün, ne zaman? Annem Ankara dizisi hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

ANNEM ANKARA DİZİSİ HANGİ GÜN?

Annem Ankara dizisi her Çarşamba seyircisi ile buluşacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Annem Ankara dizisi, 20 Kasım Çarşamba günü birinci bölümüyle Kanal D'de ekranlarında yayınlanacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın, Celile Toyon