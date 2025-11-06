Angelina Jolie'nin koruması askere götürülmek için gözaltına alındı

Angelina Jolie'nin Ukrayna ziyareti sırasında yaşanan bu olay herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü Hollywood yıldızının koruması, Ukrayna ordusuna ait bir askerî seferberlik ofisi tarafından durdurularak gözaltına alındı ve cepheye gönderilmek üzere götürüldü.

50 yaşındaki oyuncu, Birleşmiş Milletler adına yürüttüğü bir görev kapsamında savaşın etkilediği bölgeleri ziyaret ediyordu. Ancak Jolie'nin şoförü – aynı zamanda bir askerî yedek subay – kontrol noktasında durduruldu. Yapılan incelemede, adamın askerlikten muafiyetini gösteren geçerli bir belgesi olmadığı ortaya çıktı.

Yerel haberlere göre, Jolie'yi Mykolaiv bölgesinde eskortluk etmekle görevlendirilen bu kişi, olay yerinde askerî eğitime çağrıldı. Tomb Raider yıldızı Angelina Jolie, korumasının gözaltına alınmasına büyük şaşkınlık yaşadı.

Bazı kaynaklar, Jolie'nin korumasının serbest bırakılması için bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile iletişime geçtiğini iddia etti. Rus haber ajansı TASS da, "Jolie, sürücüsünün yerel askerlik bürosundan serbest bırakılması için Zelenski'nin ofisiyle temasa geçti" şeklinde bir haber yayımladı.

Ziyaret sırasında çelik yelek giyen Jolie'nin, korumasının gözaltına alınmasının ardından duruma müdahale etmeye çalıştığı bildirildi.

Olay, ülkenin güneyindeki Pivdennoukrainsk kasabasında meydana geldi. Askerler, sürücünün askerlik erteleme belgesi olmadığını fark etti. Sürücü, "önemli bir kişiyi taşıyorum" diyerek kendisini savunsa da, yine de cephede görevli askerlerin kayıtlarını tutan Bölgesel Seferberlik Merkezi'ne götürüldü.

Ukrayna Kara Kuvvetleri, olayın gerçekten Mykolaiv'de yaşandığını doğruladı:

"Söz konusu kişi, yabancı aktris Angelina Jolie'yi taşıyan ekibin bir parçasıydı. Durum netleştirilene kadar ekip yakında bekledi. Tüm koşullar açıklığa kavuşturulduktan sonra, ünlü aktris planladığı rotasına devam etti."

Açıklamada ayrıca, Jolie veya ekibinin askerî yetkililere müdahale etmediği vurgulandı:

"İnternette dolaşan bazı iddiaların aksine, ne Angelina Jolie ne de temsilcileri askerî personelin ya da kamu görevlilerinin çalışmalarına müdahale etmiştir."

Mykolaiv'deki askerî seferberlik ofisi, gözaltına alınan sürücünün bir yedek subay olduğunu ve yeniden eğitime çağrıldığını açıkladı. Ancak adamın sonrasında serbest bırakılıp bırakılmadığı henüz bilinmiyor.

Jolie'nin ekibi, olayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Ünlü oyuncu, Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'ya ikinci kez gelmişti. UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak yaptığı ziyarette, savaş bölgesine yakın yerlerde yaşayan çocukları ziyaret ediyor ve Putin'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren sivillerle görüşüyordu.

Bazı haber kaynakları, bu ziyaretin Ukrayna makamlarından önceden onay alınmadan gerçekleştirildiğini öne sürdü.

MykVisti adlı yerel haber sitesi, gözaltına alınan korumanın, geçerli bir sağlık raporu (VLK) bulunmayan bir yedek subay olduğunu yazdı.

"Yıldızın durumu çözüp çözemediği ve korumasının askerlik merkezinden serbest bırakılıp bırakılmadığı bilinmiyor."

Ukrayna, son dönemde askerlikten kaçan vatandaşlara yönelik denetimleri sıkılaştırmış durumda. Doğudaki çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte, seferberlik uygulamaları daha da katı hale geldi.

Angelina Jolie'nin savaş mağduru çocuklara dikkat çekmek için gerçekleştirdiği bu insani ziyaret, kısa bir süreliğine bir "askerlik krizi"ne dönüştü.

Ancak yetkililer, durumun netleşmesinin ardından Jolie'nin sakin bir şekilde yolculuğuna devam ettiğini açıkladı.