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Almila Ada kiminle evleniyor? Almila Ada nişanlandı mı?

Almila Ada kiminle evleniyor? Almila Ada nişanlandı mı?
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Yer aldığı yapımlarda gösterdiği oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu Almila Ada, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Yaptığı paylaşımların ardından ünlü oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Almila Ada kiminle evleniyor, düğün ne zaman olacak? İşte, detaylar…

En son rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisiyle oyunculuk kariyerinde ivme kazanan ünlü oyuncu Almila Ada, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ardından dikkatleri üzerine topladı. Nişanı için Milano'ya gittiği öğrenilen ünlü oyuncunun kiminle nişanlandığı da merak konusu oldu. Peki, Almila Ada kiminle nişanlandı, düğün ne zaman olacak?İşte Almila Ada'nın nişan töreni ve evlilik süreci hakkında merak edilenler…

ALMİLA ADA NİŞANLANDI MI, KİMİNLE EVLENİYOR?

Yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile mutlu birlikteliklerini evlilik kararıyla taçlandırmaya karar veren Almila Ada, doğum günü olan 4 Ağustos 2024 tarihinde Yunanistan tatiline gittiklerini ve tatili sırasında evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. O özel anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, "Evet dedim! Doğum günü dilekleri gerçek olabiliyor." sözleriyle büyük ses getirmişti.

Almila Ada kiminle evleniyor? Almila Ada nişanlandı mı?Almila Ada ve İhsan Çilsal nişan töreni

Geçtiğimiz günlerde ailelerinin katılımıyla özel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren ünlü oyuncu, iş insanı İhsan Çilsal ile nişanlandığını Milano seyahatleri sırasında duyurdu. Gıda ve kahve sektöründe faaliyet gösteren girişimleriyle tanınan İhsan Çilsal ile hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attıklarını dile getiren Almila Ada, düğün tarihleri konusunda ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Almila Ada kiminle evleniyor? Almila Ada nişanlandı mı?Almila Ada ve İhsan Çilsal

Almila Ada kiminle evleniyor? Almila Ada nişanlandı mı?Almila Ada ve İhsan Çilsal

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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