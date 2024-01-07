AK Parti Hatay adayı belli oldu mu? AK Parti Hatay belediye başkanı adayı kim oldu 2024 SON DAKİKA!
AK Parti'nin 20 ilde belediye başkanı adayları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday gösterilecek. Peki, AK Parti Hatay adayı belli oldu mu? AK Parti Hatay belediye başkanı adayı kim oldu? AK Parti Hatay'da Mehmet Öntürk' mü aday olacak?
Ak Parti Hatay adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Hatay adayı belli oldu mu? AK Parti Hatay belediye başkanı adayı kim oldu? AK Parti Hatay'da Mehmet Öntürk' mü aday olacak?
AK PARTİ HATAY ADAYI BELLİ OLDU MU?
Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Hatay'da Mehmet Öntürk aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;
Ankara: Turgut Altınok
İstanbul: Murat Kurum
Eskişehir : Nebi Hatipoğlu
Sakarya : Ekrem Yüce
Adana : Halil Nacar
Gaziantep : Fatma Şahin
Trabzon : Murat Zorluoğlu
Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül
Balıkesir : Yücel Yılmaz
Hatay : Mehmet Öntürk
Konya : Uğur İbrahim Altay
Antalya : Hakan Tütüncü
Kayseri : Memduh Büyükkılıç
Rize : Rahmi Metin
Aksaray : Evren Dinçer
Denizli : Osman Zolan
Elazığ : Şahin Şerifoğulları
Mardin : Veysi Şahin
Nevşehir : Mehmet Savran
Muş : Feyat Asya
MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?
Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970 tarihinde Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. Bekir ve Yüksel adlı ebeveynlerin oğlu olan Öntürk, eğitimini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde tamamladı. İktisatçı, sanayici ve çiftçi kimliklerini bünyesinde barındıran Öntürk, liderlik rollerini üstlenerek Öntürk Gübre, Tarım Ürünleri Limited Şirketi, Set Tohumculuk AŞ ve Önder Petrol Limited Şirketi'nde yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini üstlendi. Ayrıca, Antakya Ticaret Borsası'nda Başkan Yardımcılığı görevini de başarıyla sürdürdü. İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.