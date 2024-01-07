AK Parti Hatay adayı belli oldu mu? AK Parti Hatay belediye başkanı adayı kim oldu 2024 SON DAKİKA!

Ak Parti Hatay adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Hatay adayı belli oldu mu? AK Parti Hatay belediye başkanı adayı kim oldu? AK Parti Hatay'da Mehmet Öntürk' mü aday olacak?

AK PARTİ HATAY ADAYI BELLİ OLDU MU?

Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Hatay'da Mehmet Öntürk aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;

Ankara: Turgut Altınok

İstanbul: Murat Kurum

Eskişehir : Nebi Hatipoğlu

Sakarya : Ekrem Yüce

Adana : Halil Nacar

Gaziantep : Fatma Şahin

Trabzon : Murat Zorluoğlu

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Balıkesir : Yücel Yılmaz

Hatay : Mehmet Öntürk

Konya : Uğur İbrahim Altay

Antalya : Hakan Tütüncü

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Rize : Rahmi Metin

Aksaray : Evren Dinçer

Denizli : Osman Zolan

Elazığ : Şahin Şerifoğulları

Mardin : Veysi Şahin

Nevşehir : Mehmet Savran

Muş : Feyat Asya

MEHMET ÖNTÜRK

MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?

Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970 tarihinde Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. Bekir ve Yüksel adlı ebeveynlerin oğlu olan Öntürk, eğitimini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde tamamladı. İktisatçı, sanayici ve çiftçi kimliklerini bünyesinde barındıran Öntürk, liderlik rollerini üstlenerek Öntürk Gübre, Tarım Ürünleri Limited Şirketi, Set Tohumculuk AŞ ve Önder Petrol Limited Şirketi'nde yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini üstlendi. Ayrıca, Antakya Ticaret Borsası'nda Başkan Yardımcılığı görevini de başarıyla sürdürdü. İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.