Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var

Kadıköy'de vahşice katledilen Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde Mevlidi Şerif okutuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sayın Sare Davutoğlu, Minguzzi ailesinin yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlitte dualar Ahmet Minguzzi için okundu.

BABASI ELİNDE TESPİHLE EN ÖN SAFTA YER ALDI

Mevlitte dikkat çeken karelerden biri, Ahmet Minguzzi'nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi oldu. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı görüntülerde; Andrea Minguzzi'nin, en önde safta elinde tespihiyle hocaların okuduğu duaları sessizce dinlediği görüldü. Babasının metaneti ve yaşadığı derin acı yürek yaktı.

Mevlid boyunca okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla Ahmet Minguzzi anıldı. Törene katılanlar, çocuk yaşta öldürülen Minguzzi için adalet ve rahmet temennisinde bulundu.

"NE KADAR EFENDİ, SAYGILI BİR BABA"

Sosyal medyada kullanıcılar baba Minguzzi'nin yaşadığı derin acı ve İslam dinine olan saygısı hakkında şu yorumlarda bulundu.

Evet elinde tespih var. Andrea bey, çocuğu ülkemizde katledildiği halde hiç kötü söz söylemedi, dinimize saygı gösterdi ve oğlunun defnini İslam'a göre yaptırdı. Yarın kilisede Ahmet için ayin olacak, umarım aynı saygıyı bizim millet gösterir.

Allah rahmet eylesin. Acılı baba ve anneye sabırlar diliyorum.

Ne kadar saygılı, efendi, baba gibi baba. Rabbim kalbinize şifa versin sevgili Andrea Bey.

MEVLİDE BAKAN TUNÇ DA KATILDI

Mevlide katılan Bakan Tunç çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların bu şekilde birbirlerine karşı suç işlemeleri ya da çocukların büyüklere karşı suç işlemeleri, suça sürüklenen çocuklar konusunu ülkenin gündemine getirmiş oldu. Burada özellikle çocukların, 18 yaşından küçüklerin cezalandırılması ile ilgili hususlar Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinde düzenlenmiş olan konulardır.

Bununla ilgili olarak uzun yıllardan beri Türkiye'nin uygulaması üç kademeden müteşekkildir. 12 yaşından önceki çocukların ceza sorumluluğu yoktur ve bu yaş grubuna çocuklara özgü tedbirler uygulanır. 12–15 yaş grubunda cezada yarı oranında indirim söz konusudur. 15–18 yaş grubunda da indirim uygulanmaktadır. Kasten öldürme suçlarında ise ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları bakımından, 15–18 yaş grubu için ağırlaştırılmış müebbet karşılığı 24 yıla kadar, 12–15 yaş grubu için ise 15 yıla kadar ceza verilebilmektedir, kanunumuz bu şekildedir.

Diğer ülke uygulamalarına baktığımızda da benzer düzenlemeler görülmektedir. Bazı ülkelerde ceza sorumluluğu 15 yaşın altında yoktur, bazılarında 14, bazılarında ise 13 yaş sınırı vardır ve Türkiye'de bu uygulama 2005'ten bu yana 12 yaş olarak sürdürülmektedir.

"MEVZUATIMIZI YENİDEN DEĞERLENDİRMEK GEREKTİĞİ AÇIKÇA ORTADADIR"

Gelinen noktada, çocukların bu tür suçlara iştirak etmemesi amacıyla hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatımızı yeniden değerlendirmek gerektiği, kamuoyunun hassasiyeti ve caydırıcılık ihtiyacı açıkça ortadadır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı olarak meclis grubumuza bir taslak üzerinde çalıştık. Bu taslakta, özellikle bu yaş grubundaki çocukların suça karışması hâlinde, kasten öldürme suçlarında suçun işleniş şekli, çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka durumu ve kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak her dosya ve her olay bazında hâkimlere takdir yetkisi verilmesi gerektiği düşüncesi yer aldı.

"TASLAĞI MECLİS GRUBUMUZA İNTİKAL ETTİRDİK"

Bu taslağı meclis grubumuza intikal ettirdik, meclis grubumuz değerlendirdi ve ardından diğer siyasi partilerle de görüşmeler yapıldı; meclisteki bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirlerin, gerek cezalandırma gerekse önleyici tedbirler bakımından etraflıca araştırılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği yapılması gerektiği kanaati oluştu. Hâlihazırda İstanbul milletvekilimiz Sayın Tuğba Turgut başkanlığında bu komisyon çalışmalarını sürdürmektedir ve komisyonun çalışmaları tamamlandıktan sonra oluşacak rapora göre meclisimizde yasal düzenlemeler gündeme gelecektir.

Bununla birlikte 11. Yargı Paketi'nde bu anlamda yasalaşan bir madde bulunmaktadır. Çocukların örgüt suçları kapsamında kullanılması durumunda, örgüt yöneticilerine ve örgüt üyelerine, çocukları suçta kullananlara verilecek cezaların yarı oranında artırılmasına ilişkin düzenleme 11. Yargı Paketi ile yasalaşmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesindeki ceza süreleriyle ilgili düzenlemeler de komisyon çalışmalarından sonra gerçekleştirilecektir.

Her iki evladımızla ve diğer çocuklarla ilgili davaların süreçleri devam etmektedir. Ülke genelinde isimlerini burada sayamadığımız bazı soruşturma ve davalar da bulunmaktadır. Atlas Çağlayan'ın soruşturması Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında devam etmekte olup, 12–15 yaş grubunda suçu işleyenlerle ilgili süreç titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca sosyal medya üzerinden Çağlayan ailesini tehdit eden kişilerle ilgili soruşturma açılmış, dört kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yine Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan tehdit ve hakaretlerle ilgili de tespit edilen kişiler hakkında soruşturmalar açılmış, tutuklamalar yapılmış ve gerekli cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Aileyi tehdit eden, suçu ve suçluyu övme ve hakaret suçlarından üç kişi, mezarı tahrip eden bir kişi olmak üzere toplam dört kişi beş yıla kadar cezalarla cezalandırılmıştır.

"BU KONUDA HASSASİYETİMİZ SON DERECE BÜYÜK, KARARLILIĞIMIZ TAMDIR"

Bu konudaki hassasiyetimiz son derece büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantılarında ve sonrasındaki açıklamalarından da görüleceği üzere bu konudaki kararlılığımız tamdır. Çocuklarımızı korumamız, onları hem sosyal medyanın olumsuz etkilerinden hem de suça bulaşmaktan uzak tutmak için aileler ve devletimizin ilgili kurumları tarafından gerekli tedbirleri hassasiyetle almamız gerekmektedir. Çocukların korunması tüm dünyada önemli bir sorun hâline gelmiş olup, Türkiye'de de Çocuk Koruma Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiş, anayasamızda çocukların korunması ve istismarın önlenmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu anayasal ve yasal düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması noktasındaki hassasiyetimizi sürdürmekteyiz.

Soruşturmaları yakından takip ediyor, Ahmet Minguzzi evladımıza, Atlas Çağlayan evladımıza ve hunharca katledilen tüm çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bir evladını kaybetmiş bir annenin acısının tarif edilemez olduğunu biliyor, bu hassasiyeti saygıyla karşılıyor ve buna uygun tedbirleri alma kararlılığımızı vurguluyoruz.

Ahmet evladımızın vefatının birinci yıl dönümünde aileyi yalnız bırakmadık, aileyle sürekli irtibat hâlinde olduk ve mevlit programına katılarak dualar ettik. Rabbim bir daha ailelerimize böyle acılar yaşatmasın. Bu süreçte Minguzzi ailesinin ve çocuklarını kaybeden tüm ailelerimizin yanında olduğumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da olayın başından itibaren aileyle görüşerek talimatlarını verdiğini ve komisyon çalışmaları tamamlandığında gerekli yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini ifade ediyoruz. Bir kez daha Ahmet yavrumuza, Atlas yavrumuza ve diğer çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."