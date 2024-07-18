Adnan Menderes Havalimanı seferleri iptal! İzmir'de uçak seferleri iptal mi edildi, ne oldu? Seferler neden iptal edildi?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki seferlerde bazı uçuşlar düzenlenemiyor. Adnan Menderes Havalimanı seferleri iptal! İzmir'de uçak seferleri iptal mi edildi, ne oldu? Seferler neden iptal edildi?

İZMİR'DE UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

SEFERLER NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor. Ekipler, Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.