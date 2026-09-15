ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki

ABD ile Çin ve Rusya arasındaki askeri rekabet artık Dünya'nın yörüngesine taşındı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, Maryland'de düzenlenen Air, Space and Cyber Conference'ta yaptığı konuşmada ABD Uzay Kuvvetleri'nin yörüngede aktif silahlara sahip olduğunu doğruladı. Açıklama, Pentagon'un uzaydaki silah kapasitesini ilk kez bu kadar açık biçimde kabul etmesi açısından dikkat çekti.

ABD İLK KEZ AÇIKLADI

Meink, ABD'nin gelişen tehditlere karşı hazırlığını artırdığını belirterek, Uzay Kuvvetleri'nin yörüngede Amerikan müşterek kuvvetlerini düşman eylemlerine karşı savunabilecek “uzay kontrol silahlarına” sahip olduğunu açıkladı.

Meink'e silahların özellikleri sorulduğunda ise ayrıntı vermedi. Silahların ne zaman yörüngeye yerleştirildiği, kaç adet olduğu ve tam olarak nasıl çalıştığı bilinmiyor. Meink, ayrıntıları açıklamamanın caydırıcılık açısından önemli olduğunu ifade etti.

SALDIRI İÇİN DE KULLANILABİLİR

ABD Uzay Kuvvetleri'nin açıklamasında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise söz konusu kapasitenin yalnızca savunmayla sınırlı olmaması oldu.

Uzay kontrolünün, rakiplerin kabiliyetlerini etkilemek amacıyla kinetik ve kinetik olmayan yöntemleri kapsadığı belirtilirken, bu imkanların hem saldırı hem de savunma amacıyla kullanılabileceği kaydedildi. Bu tanım; fiziksel müdahalenin yanı sıra elektronik harp gibi yöntemleri de kapsayabilecek geniş bir askeri kapasiteye işaret ediyor. Ancak Pentagon hangi sistemlerin yörüngede bulunduğunu açıklamadı.

HEDEFTE ÇİN VE RUSYA VAR

Washington'ın uzaydaki askeri kapasitesini artırmasının arkasında özellikle Çin ve Rusya'nın faaliyetleri bulunuyor. ABD Uzay Kuvvetleri, Çin'in askeri modernizasyon kapsamında uzay ve uzaya karşı sistemler geliştirdiğini, Rusya'nın ise uzayı gelecekteki savaşların önemli bir alanı olarak gördüğünü belirtiyor.

ABD'li yetkililer uzun süredir Rusya ve Çin'in uyduları etkisiz hale getirebilecek teknolojiler üzerinde çalıştığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Uydular; askeri haberleşmeden istihbarata, gözetlemeden navigasyona kadar modern orduların birçok kritik operasyonunda kullanılıyor.

ÇİN'DEN ABD'YE: UZAYDA SAVAŞA HAZIRLANMAYI BIRAKIN

ABD'nin açıklamasına Çin'den sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'in uzayın silahlandırılmasına ve savaş alanına dönüştürülmesine karşı olduğunu belirterek Washington'a uzaydaki askeri kapasitesini genişletmeyi ve savaş hazırlıklarını durdurma çağrısı yaptı.

RUSYA: UZAY SİLAHLARDAN ARINDIRILMALI

Moskova da Washington'ın açıklamasına tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın uzayın silahlardan arındırılması gerektiğini savunduğunu belirterek bu konuda uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

UZAYDA SİLAHLANMA YARIŞI ENDİŞESİ

1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, nükleer silahların ve diğer kitle imha silahlarının Dünya yörüngesine yerleştirilmesini yasaklıyor. Ancak anlaşma, konvansiyonel silahların tamamını veya uydulara karşı kullanılabilecek modern teknolojileri kapsamlı biçimde yasaklamıyor. Bu nedenle ABD'nin açıklaması, Çin ve Rusya ile halihazırda devam eden askeri rekabetin uzayda yeni bir silahlanma yarışına dönüşebileceği endişelerini artırdı.

Kaynak: Haberler.com