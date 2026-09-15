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Japonya'ya ait "Global Hawk" insansız hava aracı Japon Denizi'nde kayboldu

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Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF), Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) Global Hawk insansız keşif aracının kaybolduğunu bildirdi.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF), Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) Global Hawk insansız keşif aracının kaybolduğunu bildirdi.

ASDF'den yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 sularında ülkenin batısındaki Tottori eyaleti kıyısından yaklaşık 50 kilometre açıkta uçtuğu sırada Global Hawk insansız keşif aracıyla iletişimin kesildiği belirtildi.

Açıklamada, Global Hawk'ın, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) kaybolduğu ifade edildi.

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre de havadan yürütülen arama çalışmalarında Tottori açıklarında "hava aracının gövde parçasına benzeyen nesnenin deniz yüzeyinde sürüklendiği" tespit edildi.

ABD üretimi Global Hawk keşif aracı, ülkenin Aomori eyaletinde ASDF'ye ait Misawa Hava Üssü'nde konuşluydu.

İlk vaka

ASDF envanterinde, Misawa Hava Üssü'nde konuşlu toplam 3 Global Hawk keşif aracı bulunuyor.

Nikkei gazetesinin haberinde söz konusu durum, "Global Hawk" insansız keşif uçağının kaybolduğu ilk vaka olarak aktarıldı.

Yaklaşık 15 metre uzunluğunda, 40 metre kanat açıklığına ve 5 metre yüksekliğe sahip insansız keşif uçağı "Global Hawk" yaklaşık 36 saat kesintisiz uçuş yapabiliyor.

Hava aracı, ABD Hava Kuvvetlerince istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) verileri toplamak amacıyla da kullanılıyor.

Kaynak: AA
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