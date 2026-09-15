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Büyükşehir belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuç! İlk iki sıra aynı partiden

Büyükşehir belediye başkanları anketinde dikkat çeken sonuç! İlk iki sıra aynı partiden
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Piar Araştırma'nın 6 bin 220 kişiyle gerçekleştirdiği İç Anadolu Bölgesi büyükşehir belediye başkanları memnuniyet anketinde Mansur Yavaş yüzde 61,2 ile ilk sırada yer aldı. Yavaş'ı yüzde 55,2 ile Ayşe Ünlüce, yüzde 53,5 ile Uğur İbrahim Altay ve yüzde 42,1 ile Memduh Büyükkılıç takip etti.

  • Piar Araştırma'nın 14-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesi'nde 6 bin 220 kişiyle yaptığı memnuniyet anketinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 61,2 ile ilk sırada yer aldı.
  • Ankette Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yüzde 55,2 ile ikinci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yüzde 53,5 ile üçüncü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yüzde 42,1 ile dördüncü sırada yer aldı.
  • Memnuniyet sıralamasında ilk iki sırayı CHP'li, üçüncü ve dördüncü sırayı AK Partili belediye başkanları oluşturdu.

Piar Araştırma tarafından İç Anadolu Bölgesi'ndeki büyükşehir belediye başkanlarının performansına yönelik gerçekleştirilen memnuniyet anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 6 bin 220 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş en yüksek memnuniyet oranına ulaşarak ilk sırada yer aldı.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ

14-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesi genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı ankette, seçmenlere yerel yönetimlerin performansı soruldu. 6 bin 220 katılımcıya, belediye başkanlarının seçildikleri günden bu yana sergiledikleri genel performans ve sunulan yerel hizmetlerden ne ölçüde memnun oldukları yöneltildi.

LİSTENİN İLK İKİ SIRASI CHP'NİN

Anket sonuçlarına göre, İç Anadolu Bölgesi'ndeki büyükşehirler arasında en yüksek memnuniyet oranına yüzde 61,2 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ulaştı. Yavaş'ı, yüzde 55,2'lik memnuniyet oranıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce takip etti. Listenin üçüncü ve dördüncü sıralarında ise AK Partili belediye başkanları yer aldı.

Piar Araştırma'nın Ağustos 2026 tarihli İç Anadolu Bölgesi büyükşehir belediye başkanları memnuniyet sıralaması şu şekilde oluştu:

Kaynak: Haberler.com
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