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Suç örgütü adına oto galeriyi kundaklayan 3 kişiye gözaltı

Suç örgütü adına oto galeriyi kundaklayan 3 kişiye gözaltı
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ANTALYA'da, suç örgütü adına telefonla arayıp, 'Sokağın hakkını verin' diye tehdit ettikleri kişiye ait oto galeriyi kundaklayan 4 şüpheliden 3'ü yakalanıp gözaltına alındı.

ANTALYA'da, suç örgütü adına telefonla arayıp, 'Sokağın hakkını verin' diye tehdit ettikleri kişiye ait oto galeriyi kundaklayan 4 şüpheliden 3'ü yakalanıp gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki oto galeri, 12 Eylül'de saat 22.00 sıralarında kundaklandı. İş yerinin sahibi A.I., polise verdiği ifadesinde, 1 Ağustos'ta yurt dışına kayıtlı 2 numaradan arandığını, telefonda görüştüğü kişinin kendisini 'Robin Dalton' kod adıyla tanıttığını, 'Sokağın hakkını verin' diye tehdit edildiğini, kundaklamanın bu kişiler tarafından gerçekleştirildiğini, olaydan dolayı 3 aracının kullanılamaz hale geldiğini ve 17-18 milyon TL zararı olduğunu beyan etti. Polisin incelemesinde, telefon numaralarından birinin, Daltonlar suç örgütü adına kullanılan numaralardan biri olduğu belirlendi.

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Şikayet üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kamera ve saha çalışmalarında, kundaklama eylemini planlayıp gerçekleştiren şüphelilerin M.N.U. (15), S.K. (14), T.B.T. (20) ile Y.C.G. (25) olduğu belirlendi. Şüphelilerden M.N.U. ve S.K., Bursa'da yakalanıp Antalya'ya getirildi. İstanbul'da yakalanıp gözaltına alınan T.B.T.'nin kaldığı yerde yapılan aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek, 1 kar maskesi, 1 adet eldiven ele geçirildi. T.B.T., işlemlerinin ardından Antalya'ya sevk edilecek. Diğer şüpheli Y.C.G.'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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