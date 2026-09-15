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Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu Haber Videosunu İzle
Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu
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Turgutluspor'un A takım teknik direktörlüğüne getirilen 22 yaşındaki Zeynep Mestan, genç yaşıyla dikkatleri üzerine çekti. Futbol dünyasının yeni tanımaya başladığı Mestan, bu kez Beyazıt Öztürk'ün programına yarışmacı olarak katıldı. Ünlü şovmen de genç teknik direktör için övgü dolu ifadeler kullandı.

Turgutluspor'un A takım teknik direktörlüğüne 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ın getirilmesi dikkat çekmişti. Genç yaşında takımın başına geçen Mestan, kısa sürede futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri haline geldi.

BU KEZ YARIŞMACI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKTI

Teknik direktörlük göreviyle adını duyurmaya başlayan Zeynep Mestan, son olarak Beyazıt Öztürk'ün programına yarışmacı olarak katıldı. Mestan'ın programdaki görüntüleri de dikkat çekti.

BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Programda Mestan'la tanışma imkânı bulan Beyazıt Öztürk, 22 yaşındaki teknik direktör hakkındaki düşüncelerini de dile getirdi. Öztürk, "Hem çok güzel hem de harika bir hanımefendiyi tanıma imkânı bulduk. Turgutluspor'da çok başarılı olacağına eminim" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilmez Say:

Yazık, sanat dünyasının acımasız yüzleri onu da harcamasa bari... Şişirilmiş Şöhret, tehlikenin kuyusuna düşmenin ilk adımıdır.

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