Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Turgutluspor'un A takım teknik direktörlüğüne 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ın getirilmesi dikkat çekmişti. Genç yaşında takımın başına geçen Mestan, kısa sürede futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri haline geldi.

BU KEZ YARIŞMACI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKTI

Teknik direktörlük göreviyle adını duyurmaya başlayan Zeynep Mestan, son olarak Beyazıt Öztürk'ün programına yarışmacı olarak katıldı. Mestan'ın programdaki görüntüleri de dikkat çekti.

BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Programda Mestan'la tanışma imkânı bulan Beyazıt Öztürk, 22 yaşındaki teknik direktör hakkındaki düşüncelerini de dile getirdi. Öztürk, "Hem çok güzel hem de harika bir hanımefendiyi tanıma imkânı bulduk. Turgutluspor'da çok başarılı olacağına eminim" dedi.