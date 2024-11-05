ABD seçimleri canlı sonuçlar (CANLI TAKİP)

ABD seçimleri canlı sonuçlar! Dünyanın gözleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak 5 Kasım 2024 başkanlık seçimlerinde. 60. başkanlık seçimleri, ABD'nin mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eski Başkan Donald Trump'ı karşı karşıya getiriyor. İki adayın mücadelesi son derece çekişmeli geçiyor; son anketlerde Harris yüzde 48, Trump ise yüzde 47 oy oranına sahip. Ancak bu yarışta sadece halk oyları değil, belirleyici olan seçiciler kurulu oyları. Kritik salıncak eyaletlerdeki sonuçlar seçim sonucunu belirleyecek. İşte, ABD seçimleri canlı sonuçlar!

ABD SEÇİMLERİ CANLI SONUÇLAR

ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te yapılacak. Milyonlarca Amerikalı, sandıklara giderek veya posta yoluyla oyunu kullanarak ülkelerinin geleceğine karar verecek. Seçimler sadece başkanın değil, aynı zamanda Kongre üyelerinin de seçileceği bir oylama sürecini kapsıyor. Bu nedenle seçim gecesi gelen sonuçlar, hem ABD'nin politik geleceği hem de dünya genelinde siyasi ve ekonomik dengeler için büyük bir öneme sahip.

Harris ile Trump arasındaki yarış, son günlerde daha da kızıştı; her iki aday da stratejik salıncak eyaletlerde yoğun bir kampanya dönemi geçirdi.

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri dört yılda bir Kasım ayının ilk Salı günü yapılır ve sonuçlar genellikle o gece ya da sonraki günlerde belirlenir. Ancak seçim sistemi nedeniyle, bazen sonuçların netleşmesi günler veya haftalar sürebilir. 2024 seçimleri öncesinde 75 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı; bu oyların 40 milyondan fazlası şahsen verildi, 34 milyon kadarı da posta yoluyla gönderildi. Posta yoluyla kullanılan oyların sayımı daha uzun sürdüğü için, kesin sonucun açıklanması zaman alabilir.

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE

5 Kasım akşamı, sandıkların kapanmasından sonra oy sayım işlemleri başlayacak ve sonuçlar canlı olarak takip edilecek.

ABD SEÇİM SONUÇLARI ANLIK SON DURUM

Kritik salıncak eyaletler, bu seçimin en belirleyici faktörlerinden biri olacak. Özellikle Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania ve Wisconsin gibi eyaletlerdeki oy dağılımı, başkanlık yarışını belirleyecek. Yeni yapılan anketler, bazı eyaletlerde ilginç değişimler yaşandığını gösteriyor. Örneğin, Trump'ın 2016 ve 2020'de büyük farkla kazandığı Iowa eyaletinde Kamala Harris, kadın seçmenlerin yoğun desteğiyle 3 puan farkla öne geçmiş görünüyor. Ancak, Pennsylvania gibi kalabalık eyaletlerde Trump az farkla Harris'in önünde.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, seçim sürecinin son saatlerinde büyük mitingler yaparak seçmen kitlesini harekete geçirmeye çalışıyor. Trump, kampanyasında ekonomik vaatlerini öne çıkarıyor ve Biden yönetimini göçmen politikaları nedeniyle sert bir dille eleştiriyor. Öte yandan, Harris'in kampanyası sosyal haklar ve iklim değişikliği gibi konulara odaklanarak özellikle genç ve kadın seçmenlerden destek toplamayı hedefliyor.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE OLDU?

ABD seçimleri, "en çok oyu alan aday kazanır" ilkesinin işlememesi nedeniyle her zaman karmaşık bir sistemin parçası olarak değerlendirilir. Seçiciler Kurulu'na dayalı bu sistemde, başkanlık yarışını kazanmak için adayların 270 delegeye ulaşması gerekiyor. Örneğin, büyük nüfuslu eyaletlerde kazanan aday o eyaletin tüm delegelerini alıyor. Bu nedenle, bir aday ülke genelinde daha az oy alsa bile seçimi kazanabilir. Geçmişte 2016 yılında Donald Trump, Hillary Clinton'a kıyasla üç milyon daha az oy almasına rağmen, kritik eyaletlerdeki galibiyetleriyle başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Bu yılki seçimde de benzer bir senaryonun yaşanabileceği ihtimali konuşuluyor. Son anketlere göre, seçmenlerin büyük bir kısmı Trump'ı desteklediğini belirtmekten çekiniyor; bu da "utangaç seçmen" faktörünü tekrar gündeme getiriyor. Seçimin sonucunu merakla bekleyen dünya kamuoyu, özellikle Çin ve Rusya gibi ülkelerden gelen simülasyon tahminlerini de yakından takip ediyor. Fudan Üniversitesi'nin yayınladığı simülasyona göre, Trump Michigan, Ohio, Pennsylvania, Florida ve Wisconsin eyaletlerini kazanabilir.

Sonuçlar gelmeye başladıkça Haberler.com'da anlık güncellemelerle seçim gecesini izleyebilirsiniz. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte, 2024 ABD seçimlerinin yeni başkanını belirleyecek sürecin detaylarını canlı olarak aktaracağız.