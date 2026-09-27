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Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

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Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış
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Selim Bayraktar, Serhat Kılıç’la vefatından bir gün önce konuştuğunu ve onu doktora götürmeyi planladığını söyledi. Bayraktar, Kılıç’a “Yalnız mısın?” diye sorduğunu, “Değilim” yanıtını aldığını ancak sonradan aslında yalnız olduğunu öğrendiğini anlattı.

  • Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti.
  • Selim Bayraktar, Serhat Kılıç'ın ölümünden bir gün önce telefonda görüştüklerini ve onu doktora götürmeyi planladığını ancak bunun gerçekleşemediğini söyledi.
  • Serhat Kılıç geçmişte kanser tedavisi görmüş, son dönemde boyun bölgesinde rahatsızlık yaşamış ve sağlık sorunlarına rağmen son set gününe kadar çalışmaya devam etmiştir.

Oyuncu Selim Bayraktar, yakın dostu Serhat Kılıç’ın vefatından kısa süre önce yaşananları anlattı. Bayraktar’ın aktardığına göre ikili, Kılıç’ın ölümünden bir gün önce telefonda görüştü. Bayraktar, dostunu doktora götürmeyi planladığını ancak bunun gerçekleşemediğini söyledi.

“DOKTORA GÖTÜRECEKTİM”

Selim Bayraktar, Serhat Kılıç’ın son dönemde bazı sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle doktora gitmesi gerektiğini belirtti. Kılıç’ı bizzat hastaneye götürmek istediğini söyleyen Bayraktar, son görüşmelerinde ona “Yalnız mısın?” diye sorduğunu anlattı.

Kılıç’ın bu soruya “Değilim” yanıtını verdiğini belirten Bayraktar, daha sonra dostunun o sırada aslında yalnız olduğunu öğrendiğini ifade etti.

SON GÜNLERİNE KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Bayraktar, Serhat Kılıç’ın geçmişte kanser tedavisi gördüğünü, son dönemde ise boyun bölgesinde rahatsızlık yaşadığını dile getirdi. Tedavisinin sürdüğünü anlatan oyuncu, Kılıç’ın sağlık sorunlarına rağmen son set gününe kadar çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Bayraktar, bazı şeylerin önüne geçmenin mümkün olmadığını ifade ederek yaşadığı çaresizliği anlattı.

SERHAT KILIÇ 51 YAŞINDAYDI

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar boyunca birçok projede rol alan Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatı, birlikte çalıştığı isimler ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

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