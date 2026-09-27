Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da sürpriz ayrılık

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Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da kadro planlamasına dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

JAKOBS İLE AYRILIK VAKTİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Senegalli sol bek Ismail Jakobs ile devre arasında yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan 27 yaşındaki futbolcuyla yeni bir anlaşma yapılması düşünülmüyor. Senegalli oyuncuya talip çıkması durumunda ara transfer döneminde yolların ayrılacağı belirtildi.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Monaco'dan toplam 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli savunmacı, Galatasaray formasıyla çıktığı 69 maçta 4 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan ve Senegal Milli Takımı'nda da 33 kez görev alan Jakobs, bu sezon 7 maçta 1 asist yaptı.