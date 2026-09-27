Haberler

Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika’da silahlı kişilerin bir bara düzenlediği saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

  • Güney Afrika'da silahlı kişilerin bir bara düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
  • Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.
  • Haziran ayında Johannesburg'un Cleveland bölgesindeki silahlı saldırıda 12 kişi ölmüş, en az 15 kişi yaralanmıştı.

Güney Afrika’da silahlı kişilerin bir bara düzenlediği saldırı can pazarına neden oldu. Polis tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre saldırıda 17 kişi yaşamını yitirirken 15 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olay yerini incelemeye aldı.

SALDIRGANLAR İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu. İlk aşamada saldırının nedeni ve saldırganların kimliklerine ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerinden toplanan balistik delillerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

GÜNEY AFRİKA’DA TOPLU SALDIRILAR ARTIYOR

Güney Afrika, son yıllarda özellikle barlar, tavernalar ve düşük gelirli yerleşim bölgelerinde meydana gelen toplu silahlı saldırılarla sık sık gündeme geliyor. Haziran ayında Johannesburg’daki Cleveland bölgesinde düzenlenen bir başka silahlı saldırıda 12 kişi ölmüş, en az 15 kişi yaralanmıştı. Uzmanlar, ülkedeki yüksek sayıdaki ruhsatsız silah ile organize suç yapılanmalarının şiddeti körüklediğine dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde KwaMakhutha bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 11 kişi hayatını kaybetmiş, polis saldırının ardından 72 saatlik özel takip operasyonu başlatmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Arı sokması sonrası fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti

Arı sokması can aldı
'163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar' iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
Düğünde havaya ateş açıldı! İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da ayrılık kararı! Okan Buruk Jakobs’un biletini kesti

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yıldız isim veda ediyor
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı

Apar topar sildiler ama artık çok geçti
Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

Herkes 'intihar edecek' sandı ama gerçek bambaşka çıktı
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

Dün gece neler oldu neler! İzleyemeyenler bin pişman