6G kullanan ülkeler! 6G ne zaman gelecek, Türkiye'de var mı?

6G kullanan ülkeler! 6G, henüz ticari bir hizmet olarak hiçbir ülkede kullanılmıyor. Ancak dünya genelinde önde gelen teknoloji şirketleri ve operatörler, bu yeni nesil haberleşme teknolojisinin ilk adımlarını laboratuvar ve pilot sahalarda deniyor.

6G KULLANAN ÜLKELER

Bugün itibarıyla dünyada hiçbir ülke 6G'yi ticari olarak kullanmıyor. 6G'nin küresel standartları tamamlanmadığı için mevcut çalışmalar yalnızca araştırma, geliştirme ve test aşamalarında yürütülüyor. Ancak bazı ülkeler bu alanda öne çıkan pilot uygulamalarla dikkat çekiyor. Japonya'da NTT DOCOMO, NTT, NEC ve Fujitsu'nun ortak çalışmaları kapsamında geliştirilen alt-terahertz cihazları, 100 ve 300 GHz bantlarında 100 Gbps seviyesinde veri aktarımını gerçek ortamlarda gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, 6G'nin teknik hedeflerinin sahada test edilebilir hale geldiğini gösteren önemli adımlar olarak kayda geçti.

Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde e& (Etisalat) ve NYU Abu Dhabi'nin gerçekleştirdiği 13-14 Ekim 2025 tarihli pilot proje, 145 Gbps'ye ulaşarak bölgesel bir rekor kırdı. Bununla birlikte bu testler ticari bir hizmet anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Çin ve Japonya gibi ülkeler ise ulusal düzeyde 6G araştırmalarını ve saha denemelerini sürdürüyor. Bu ülkelerdeki çalışmalar, standardizasyon süreci tamamlandığında ilk ticari uygulamaların yine bu bölgelerde görülme ihtimalini güçlendiriyor.

6G NE ZAMAN GELECEK?

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin IMT-2030 çerçevesi, 6G'nin küresel planını belirliyor. Bu çerçeve 2023 yılında onaylandı ve 6G'nin teknik standartlarının 2027'ye kadar aday radyo arayüzleriyle şekillenmesi bekleniyor. 3GPP'de 6G'ye yönelik "normatif" çalışmaların 2026 sonrasında hız kazanacağı, Release-21 sürümüyle birlikte 2029 civarında olgunlaşacağı tahmin ediliyor. Bu takvime göre 6G'nin ticari olarak kullanılmaya başlanması 2030'a yakın bir dönemde mümkün olacak.

Bugün yapılan tüm saha testleri ve laboratuvar denemeleri, bu standartlara hazırlık sürecinin bir parçası olarak yürütülüyor. 6G'nin ticari lansmanına kadar geçen sürede donanım, yazılım, altyapı ve yapay zekâ destekli ağ yönetimi gibi bileşenlerin olgunlaşması gerekiyor. Dolayısıyla 2030 yılı, küresel anlamda 6G'nin başlangıç dönemi olarak öne çıkarken, bu tarihten sonra geniş ölçekli kullanımların başlaması bekleniyor.

6G NE KADAR HIZLI?

6G'nin resmi hız hedefleri henüz kesinleşmiş değil, ancak mevcut test sonuçları ve vizyon belgeleri bu konuda fikir veriyor. Japonya'daki saha denemelerinde 100 Gbps seviyelerine ulaşılırken, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki THz pilot projesinde 145 Gbps'ye erişildi. Bu rakamlar, 5G'nin sunduğu hızların katbekat üzerine çıkılabileceğini gösteriyor. Laboratuvar ortamlarında yapılan deneyler, 6G'nin pratikte yüz gigabit ölçeğinde hızları destekleyebildiğini ortaya koyuyor.

Teknoloji şirketlerinin vizyon belgelerine göre 6G'nin uzun vadeli hedefi 1 terabit/saniye (1 Tbps) hızına ulaşmak. Ayrıca uçtan uca gecikmenin 0,1 milisaniye seviyesine düşürülmesi planlanıyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, terahertz bandının etkin kullanımı, yapay zekâ tabanlı ağ yönetimi, yer-uydu iletişimi ve algılama-iletişim bütünleşmesi gibi teknolojilerin olgunlaşmasına bağlı olacak.

6G TÜRKİYE'DE VAR MI?

Türkiye'de 6G teknolojisi henüz kullanılmıyor. Ülkede bugün yapılan ihaleyle 5G frekansları dağıtılmış durumda ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre 5G'nin ilk sinyali 1 Nisan 2026'da büyük şehirlerde verilecek. 6G ise küresel standardizasyon takvimiyle paralel ilerliyor.