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61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman?

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman?
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Türkiye'nin en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihi merak ediliyor. Festivalin ne zaman başlayacağına dair detaylar araştırılıyor.

Sinema dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan bu festival, birçok sanatçıyı ve sinema tutkununu bir araya getirerek, Türk sinemasının en değerli eserlerini ve yeteneklerini onurlandırma fırsatı sunuyor. 61. Altın Portakal Film Festivali'nin ne zaman ve nerede yapılacağı araştırılıyor. Peki, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman?

61. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 61. kez düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

FİLM FESTİVALİ'NE KİMLER KATILACAK?

Festivalde, başarı ödülleri ünlü oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye verilecektir. Bu ödüller, festivalin açılış töreninde kendilerine takdim edilecek.

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman?Aras Bulut İynemli

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman?Farah Zeynep Abdullah

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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