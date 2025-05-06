6 Mayıs Salı TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı
6 Mayıs Salı TV yayın akışı belli oldu! Bugün televizyonda ne var sorusu, milyonlarca izleyicinin gündeminde. Akşam saatlerini keyifli geçirmek isteyenler, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 gibi popüler kanallarda hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. İşte detaylı 6 Mayıs Salı TV yayın akışı!
"Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran izleyiciler için yayın akışları büyük önem taşıyor. Haftanın ikinci gününde, 6 Mayıs Salı TV yayın akışı sabah programlarından prime time kuşağına kadar birçok popüler içerikle dolu. Özellikle yerli diziler, yarışmalar ve haber bültenleri öne çıkıyor. Peki, Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Medusa Darbesi
22:15 Uçuş Planı
00:15 Megalodon'un Yükselişi
01:45 Yargı
04:00 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22:00 Inter-Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması
00:15 Teşkilat
02:50 Seksenler
04:40 Lingo Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Siyah Kalp
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik
22:15 Hababam Sınıfı Askerde
00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
03:30 Adım Farah
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret