6 Mayıs Salı TV yayın akışı! Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı

"Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran izleyiciler için yayın akışları büyük önem taşıyor. Haftanın ikinci gününde, 6 Mayıs Salı TV yayın akışı sabah programlarından prime time kuşağına kadar birçok popüler içerikle dolu. Özellikle yerli diziler, yarışmalar ve haber bültenleri öne çıkıyor. Peki, Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now, TV8 yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Medusa Darbesi

22:15 Uçuş Planı

00:15 Megalodon'un Yükselişi

01:45 Yargı

04:00 Poyraz Karayel

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 Inter-Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

00:15 Teşkilat

02:50 Seksenler

04:40 Lingo Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Siyah Kalp

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

03:00 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik

22:15 Hababam Sınıfı Askerde

00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

03:30 Adım Farah

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret