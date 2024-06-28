28 Haziran bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? Vizyondaki filmler neler?
Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 28 Haziran tarihinde sinemaseverler için yeni filmler vizyona giriyor. Haftanın vizyona girecek filmlerini merak ediyorsanız ve sinema planları yapıyorsanız, hangi filmlerin vizyonda olacağını takip edebilirsiniz.
28 Haziran'da sinema salonlarında 10 film vizyona giriyor. Sinema severler, vizyona giren filmlerin neler olduğunu merak ediyor.Vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi almak için sinema salonlarının ve film dağıtım sitelerinin programlarını kontrol etmek yararlı olabilir. Peki, 28 Haziran bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? Vizyondaki filmler neler?
BU HAFTA HANGİ FİLMLER VİZYONA GİRİYER?
Sessiz Bir Yer: Birinci Gün
Film, New York'un aniden canavar istilasına uğramasını anlatıyor. Göremeyen canavarların her yere saldırdığı ve herkesi öldürdüğü şehirde hayatta kalmanın tek yolu, sessiz kalmak.
Tür : Dram, Korku, Gerilim
Yönetmen : Michael Sarnoski
Oyuncular : Lupita Nyang'o, Joseph Quinn, Alex Wolf
Bir Zamanlar Gelecek: 2121
Film, çevresel sorunlar nedeniyle yaşanmaz bir yer haline gelen dünyada, hayatta kalan bir grup insanın yaşam mücadelesini anlatıyor.
Tür : Dram, Bilim Kurgu
Yönetmen : Serpil Altın
Oyuncular : Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu
Yürüyen Şato
Anime, bir cadı tarafından kendisine büyü yapılan genç bir kadının bu büyüyü bozma serüvenini anlatıyor. Sophie, bir cadının yaptığı büyü ile doksan yaşında bir kadına dönüşür. Yaşlanan, çevresi tarafından tanınmayan ve eski haline dönme umudunu kaybeden Sophie, yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalır. Sophie, bu esnada Howl isimli yürüyen bir şatoda yaşayan bir büyücünün yanına yerleşir. Bu şatoda yaşayan cinlerden biri de Sophie ile aynı kaderi paylaşır. İkili, kendilerine yapılan kara büyünün etkisini yok etmeye çalışacaklardır. Bu sırada şatonun dışında patlak veren savaş ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit etmektedir. İkili artık hem kendileri için hem de ülkeleri için canları pahasına savaşmak zorunda kalır.
Tür : Macera, Animasyon, Fantastik
Yönetmen : Hayao Miyazaki
Oyuncular : Chieko Baishö, Takuya Kimura, Akihiro Miwa
Yakamoz
Yakamoz, mübadele nedeniyle göç etmek zorunda kalan bir ailenin yolculuğunu konu ediyor. 1924'teki Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi nedeniyle Kavalalı Balıkçı İsmail Reis ve ailesi, İç Anadolu Kasabası Gelveri'ye göç eder. Ancak onların kasabaya erken gelişi, henüz kasabadan ayrılmamış olan Rum çömlekçi Dimitrios ve ailesiyle bir süre aynı evi paylaşmak zorunda kalmalarına neden olur.
Tür : Dram, Tarihi
Yönetmen : Ali Kerem Gülermen
Oyuncular : Yetkin Dikinciler, Engin Alkan, Nur Gürkan
Yüzyıl İleri
Kolya Gerasimov ve Alisa Selezneya farklı dünyalarda yaşayan iki gençtir. Kolya günümüz Moskova'sında yaşarken Alisa yüz yıl sonrasında yaşar. Sıradan bir adam olan Kolya, günlerini video oyunları oynayıp arkadaşlarıyla takılarak geçirir ve hayatta en son umursadığı şey gelecektir. Alisa ise geçmişten kurtulamaz, çocukken kaybettiği annesini bulmaya çalışır. Alisa ve Kolya'nın yollarının kesişmesiyle ikili kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur.
Tür : Macera, Aile, Bilim Kurgu
Yönetmen : Alexander Andryuschenko
Oyuncular : Alexander Petrov (II), Yuriy Borisov, Konstantin Khabenskiy
Şeyda
İranlı genç bir anne olan Shayda, altı yaşındaki kızı ile İran Yeni Yılı'nın ikinci haftasında Avustralya'daki bir kadın sığınma evine gider. Sığınma evinde güçlü kadın topluluğunun yardımıyla özgürlüklerini arayan Shayda ve kızı, çok geçmeden kendilerini kaçtıkları şiddetle karşı karşıya bulur.
Tür : Dram
Yönetmen : Noora Niasari
Oyuncular : Leah Purcell, Zar Amir Ebrahimi, Lucinda Armstrong Hall
La Hayde Maske
Film, bir maske fabrikasını soymaya çalışan acemi bir grubun başına gelenleri anlatıyor. Pandeminin ilan edildiği, herkesin maske aradığı ve kimsenin bulamadığı dönemde Rahmi, La Case de Papel'den etkilenerek, bir maske fabrikasını soymaya karar verir. Mahalle esnafından oluşan 9 kişilik grup planladıkları şeyi uygulamaya çalıştıklarında hesaba katmadıkları sonuçla karşı karşıya kalırlar.
Tür : Komedi
Yönetmen : Sefa Özçelik
Oyuncular : Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço
Reel İstanbul Organize
Film, Samatya'nın gecekondu mahallesinde yaşayan Turgay ve ailesinin yaşadıklarını konu ediyor. Turgay, günlerini kumar oynayıp, hırsızlık yaparak geçirir. Çocukluk arkadaşı olan Kinyas da tıpkı kendisi gibidir. Kumarhaneci Feramuz'a yüksek meblağda borçlanan iki arkadaş, ondan kaçar. Turgay ve Kinyas, kaçarken bir yandan da insanları dolandırırlar.
Tür : Komedi
Yönetmen : Bülent Orçin
Oyuncular : Volkan Başaran, Hiko Baba, Uğur Ercan
Harruk
Bir kasabaya yerleşen Berat, huzursuz edici rüyalar görmeye başlar ama gördükleri rüyadan ibaret değildir.. Yaşadıklarından korkan Berat, çareyi bir Hüddam'a gitmekte bulur. Hüddam bir ritüel yaparak, ona bu musallatın nasıl başladığını gösterir. Bir gün sahilde şişe bulan Berat, şişeden çıkan büyüyü okur ancak hiçbir şey anlamaz. Ama şişenin hikayesini onu fazlasıyla korkutacaktır. Yolunu kaybeden Berat, hem kendini hem sevdiklerini korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.
Tür : Korku
Yönetmen : Erkan Demir
Oyuncular : Engin Cavga, Nur Başarır, Ömer Karanlık
Gekijouban BLUELOCK -Episode Nagi-
Seishiro Nagi, sloganı "sinir bozucu" olan tembel bir lise öğrencisidir. Dünya Kupası'nı kazanma hayali kuran sınıf arkadaşı Reo Mikage, onun futbola olan yeteneğini keşfeder ve oynamaya davet eder. Seishiro, ezici futbol yeteneğini gösterdikten sonra Blue Lock Projesi'ne davet edilir. Orada Kiyoyoichi, Hacchiraku Mawaru ve Itoshi Rin dahil olmak üzere ülkenin her yerinden grevcilerle tanışır.
Tür : Aksiyon, Animasyon, Komedi
Yönetmen : Shunsuke Ishikawa
Oyuncular : Nobunaga Shimazaki, Yuma Uchida, Kazuyuki Okitsu