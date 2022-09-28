28 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 28 Eylül Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Eylül Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Eylül Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 28.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KORU,KÖSELER,KARAAHMETLİ,SARIAHMETLİ,DAĞYENİCE.ÖRSELLİ,PINARKÖY,ASMACIK,KARAHÜSEYİNLİ,SÜNGÜLLÜ,UZUNLAR,RECEPLİ,SAKALLI MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMALAR TTÜM İŞLETMELER
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HANIMO MEVKİİ. KERPİÇLİK MAH. ESKİHİSAR MAH. ÖREN MAH. SEVİNÇLER MAH. YİĞİTLER MAH. MASKİ KERPİÇLİK ÖZEL TR. HOŞCALAR MAH.
- 28.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALİ RIZA BEY MAHALLESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ İŞLETME
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAH. PEKER MAH.,UTKU MAH,2 ANAFARTALAR MAH,ÇARŞI MAH, SARUHAN MAH,MİMARSİNAN MAH. ÇIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR TİCARETHANELER
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ,UNCUBOSKÖY MAHALLESİ CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER
- 28.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MEVLÜTLÜ, HACILI MAHALLELERİ VE FORM AMBALAJ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARIİ TİCARETHANELER
- 28.09.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR, ATAKÖY, DİBEKDERE, KESTELLİ MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, D.S.İ. AHMETLİ REGÜLATÖRÜ, MASKİ AHMETLİ ARITMA TESİSİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEPENEKLİ, ÇAKMAKLI, TAŞDİBİ MAHALLELERİ TARIM SULAMA BÖLGESİ ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADİLOBA MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIZILÇUKUR, GÜNYAKA, KARACAALİ, BEYHARMANI MAHALLELERİ, DADAĞLI OVA MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA VE ÜÇAVLU MAHALLESİ VATAN CD,CUMHURİYET CD,YAMAN SK,ALPEREN SK,TAMER SK,ULUS CD,KÖŞK SK,TÜRKMEN SK,ERSOY SK,GÜDE SK VE KİREMİTÇİ SK İÇME SUYU TESİSLERİ ÖZEL TRAFOLAR VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 28.09.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM DİLEK MAHALLESİ RIZA BEY KÜME EVLERİ, İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 28.09.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DERBENT MAHALLESİNDEKİ; ABDULLAH ÜÇYILDIZ, HAMZA DEMİRBAŞ, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 28.09.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAPAKLI MAHALLESİ TAMAMI,ZER SALÇA,MORALILAR-RAHMİYE TST,AKFARM TARIM,RAHMİYE-KAYALIOĞLU MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,YILDIZ MERMER,KESKİNOĞLU TAV KÜMESLERİ,RECAİ ÇELİK TAV KÜMESİ,AKHİSAR YUMURTA TAVUKÇULUK,KARÇELİK,KURTULUŞ YAĞ,DAYISAN,AKHİSAR MERMER,VE CİVARLARI BEYOBA-BEYOBA TST-SAZOBA-SAZOBA TST-KEMİKLİ DERE-KAYIŞLAR-YENİOSMANİYE-DİLEK MAHALLESİ TCDD DİLEK VE CİVARLARI. BÖLGEDE BULUNAN İÇME SUYU TESİSLERİ BAZ İSTASYONLARI ,TAVUK KÜMESLERİ,İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 28.09.2022 15:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 29.09.2022 08:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YÖRÜK, CUMHURİYET ,SAĞLIK,SEYRANTEPE MAHALLELERİNDE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, SALİHLİ BELEDİYESİ SPOR SALONU, SEKİNE EVREN ANADOLU LİSESİ, DEVLET HASTANESİ, AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ ÖĞRETMEN EVİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TİCARETHANELER
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OYUKARASI MEVKİİ. ÇANAKÇI MAH. VODAFONE TELEKOM A.Ş. ÖZEL TR ALİ İHSAN DAŞAR ÖZEL TR AKDERE MAH. ÖRÜCÜLER MAH. RAHMANLAR MAH. ULACIK MAH. TURKCELL ÖZEL TR BARDAKÇI MAH. KINCI TARIM ÖZEL TR ESKİ SALİHLİ YOLU. SERKE DERESİ MEVKİİ. MAHMUTLAR MAH. ABDULLAH TAŞÇI ÖZEL TR HACIBABA MEVKİİ. OYUKİÇİ MEVKİİ. MASKİ DEMİRCİ KATI ATIK ÖZEL TR YEŞİLOBA USLULAR T KIRÜSTÜ MEVKİİ. ŞARLO DAMLARI MASKİ YEŞİLOBA ÖZEL TR ERTÜL YARDIM ÖZEL TR ÖRÜCÜLER KÖK RECEP TEMEL ÖZEL TR
- 29.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MANİSA BEYDERE FİDERİ TEPECİK,TİLKİSÜLEYMANİYE,ÇAMKÖY,SELİMŞAHLAR,TARIM SULAMA VE İŞLETMELER
- 29.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI,SELİMŞAHLAR,TEPECİK,TİLKİSÜLEYMANİYE,TEKELER MAHALLELERİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELİMİYE MAHALLESİ, AHMETAĞA MAHALLESİ, BEREKETLİ MAHALLESİ, AFŞAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRENCİK, ULUDERBENT ÇİFTLİKDERE, ULUDERBENT BAHÇEDERE, ÇAMLIBEL, SARIPINAR, ULUDERBENT UZUNALAN, ULUDERBENT ALAÇATI, DAĞARLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMİTLİ MAHALLESİ GEBELER MAHALLESİ SİLEDİK MAHALLESİ YAĞMURLU MAHALLESİ YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ, AYNIALİ MAHALLESİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA MAHALLESİ VATAN CD,M AKİF ERSOY CD,KOŞAY SK,ZEYTİNLİK SK,ŞEFİK YUR CD,ÜLKÜ SK,ORAL SK,RIFAT GÜREŞEN SK,KURTULUŞ CD,ZEYTİN CD,DENİZ BASAN SK,DÜNDAR SK VE CİVARLARI FERKAY ZEYTİNCİLİK
- 29.09.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ MAHALLE GÖÇMEN SOKAK BİR KISMI.
- 29.09.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ACARLAR, YILMAZLAR MAHALLELERİNİN TAMAMI, ALTAY, ŞEHİTLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI.